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Dünya Panik dolu anlar! Uçağın kalkış sırasında iniş takımı koptu
Dünya

Panik dolu anlar! Uçağın kalkış sırasında iniş takımı koptu

İtalya’dan ABD’ye giden kargo uçağının kalkış yaptığı sırada iniş takımından bir tekerlek koparak havalimanının içine düştü.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 23:59:00 -
Panik dolu anlar! Uçağın kalkış sırasında iniş takımı koptu

İtalya’dan ABD’ye giden Boeing 747 Dreamlifter tipi kargo uçağının kalkış yaptığı sırada iniş takımından bir tekerlek koptu.

İtalya’nın Taranto kentinden ABD’nin Güney Carolina eyaletinde yer alan Charleston kentine gitmek üzere havalanan Boeing 747 Dreamlifter tipi kargo uçağının kalkış yaptığı sırada iniş takımından bir tekerlek koptu. Atlas Air’e ait olan uçağın kazanın ardından Charleston Havalimanı’na güvenli şekilde iniş yaptığı aktarıldı.

Tekerlek koparak havalimanına düştü

Uçağın kalkış yapmasının ardından iniş takımları kapandığı sırada tekerleklerden birinin koparak havalimanının içine düştüğü görüldü.

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