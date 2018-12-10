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Panik atakta kalabalık korkusu oluşuyor

Uzmanlar panik atağın yalnızlığa ittiğini söyledi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 23:30
Panik atakta kalabalık korkusu oluşuyor

Panik atak bozukluğu yaşayanlarda, kalabalık korkusu gelişiyor, panik atak yalnızlaştırıyor.

Panik atak bozukluğu yaşayanlarda, kalabalık korkusunun geliştiğini belirten uzmanlar, ”Panik atak ani gelişir ve başlangıçta hızla artan yoğun kaygı, korku ve huzursuzluk duygusu oluşturur ve yalnızlaştırır" dedi.

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Uzmanlar, globalleşen dünyada artan strese ayak uydurmakta zorlanan kişilerde panik atağın geliştiğini söyledi. Panik bozuklukta yaş sınırının bulunmadığına dikkat çeken uzmanlar, sağlık konusundaki endişe, erken dönemde yaşanan kayıplar, ayrılma kaygısı, okul fobisi, kişilik özellikleri, kent yaşamının panik atak riskine yol açtığını söyledi. Panik atak geçiren kişinin felç, beyin kanaması, mide kanaması, bulaşıcı hastalıklarla karşılaştığını düşündüğünü, kendisine yapılan telkinlerin işe yaramadığını hatırlatan uzmanlar, "Kişi atak esnasında hissettiği hastalığı tüm gerçekliği ile yaşar. Sürekli tekrarlayıcı olması kişide çaresizlik uyandırır. Sıklıkla yeni bir atak geçirme korkusu yeniden panik atak geçirmesini ve kişinin sürekli kaygı halinde kalmasına sebep olur. Kişi her an ölüme yaklaşıyor veya çıldırıyormuş gibi hissetmeye başlar. Panik atak tedavisinde ilaç tedavisi, psikoterapi başlıca tedavi seçenekleridir. Uzun soluklu olan panik atak tedavisinde ilaçlar yaklaşık 2 hafta sonrasında etkisini göstermeye başlar. Bu sebeple tedavide sabır en önemli unsurdur" dedi.

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 23:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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