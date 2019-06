Korku anında salgılanmış olan bir korku hormonu var. Panik bozukluğu alan birisi aslında sık sık tekrarlayan panik atak adı verilen nöbetler geçirir. Panik ataklar kötü bir şey olacağına dair yoğun korku ve rahatsızlık olması şeklinde ortaya çıkar ve herhangi bir tehlikenin olmadığı yerlerde de yaşanabilirler. Panik ataklar genellikle aniden ortaya çıkıp ilk 20-30 dakika içinde zirve noktalara ulaşır. Panik atak için hangi bölüme gidilmeli? Panik atak için hangi doktora gitmeliyim?Panik atağa hangi bölüm bakar? Panik atak doktoru kimdir? Panik atak için nereye gidilir? Panik bozukluğu nasıl oluşur?

Tüm korkular klasik koşullanma ile öğrenilir, edimsel koşullanma ile devam eder. Hiçbir anlamı olmayan zil , köpek için et ile birleşince bir anlam kazanır. “Zil sesinden on saniye sonra et gelecek ve karnım doyacak”. Bu durumda da bir tepki oluşur yani, salya salgılanır. Yıllar önce hiç korkulmayan ve artık panik atak yaşandıktan sonra korkulur hale gelinilen o ilk hissedilen bulgu(çarpıntı, baş dönmesi, uyuşma, kontrolü kaybetme hissi vb) çaresizlik anı ile birleşince artık kişi için bir anlam kazanır. “ Bu bulguyu ne zaman hissedersen tekrar panik atak yaşayarak o çeresiz bekleyiş içine girebilirsin”.” şeklinde anlam kazanır. Kişi kaçtıkça insanlara sığındıkça da kaygısı azalır ama bu, kısa süreli bir rahatlamadır. Bu kaçınma ödül etkisi yaratarak esasında kısa süreli rahatlama ile kişinin, ömür boyu hasta kalmasını sağlar. İnsanlara bağlı bir şekilde yaşamını sürdürmesini sağlar.

Panik atak için hangi doktora gidilmeli?

Öncelikle, yaşadığınız şeyin kalbinizle alakalı bir sorun olup olmadığını netleştirmek için, bir hastanenin kardiyoloji bölümüne veya bir kardiyoloğa (kalp doktoruna) gitmenizi tavsiye ederim.

Depresyon ve panik atağa karşı kür

Depresyon ve panik atak neden olur? Depresyon ve panik atak hastalıkları doğal yollardan tedavi edilebilir mi? Anti depresan veya ilaç kullanılmadan psikolojik rahatsızlıklar aşılabilir mi?

Sakıkantaron

Kaynayan 1 su bardağı suyun içine 1 tatlı kaşığı sarıkantaron atıp, 5 dakika kaynatınız. Ilıyınca günde 1 defa öğle yemeğinden yarım saat önce içiniz.

Kediotu

Kaynayan 1 su bardağı suyun içine 1 tatlı kaşığı kediotu atıp 5 dakika bekletiniz. Ilıyınca günde 1 defa akşam yemeklerinden 2 saat sonra içiniz. Uygulamayı 1 ay boyunca devam edinizi. Kürü her defasında taze hazırlayınız.