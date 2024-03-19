Paniğe kapılan Mansur Yavaş'ın kurnazlığı ayyuka çıktı! Bitmemiş projeye açılış yapıyor

AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın iftar saatiyle birlikte gerçekleştirmeyi planladığı Polatlı’da içme suyu hattı açılışının büyük bir algı, yalan ve aldatmaca olduğunu delilleriyle ortaya koydu.

Teke, halihazırda sistemin çalışmadığını ve bağlantı boruları ile basınç vanalarının dahi takılmadığını söyledi. Öte yandan Mansur Yavaş’ın, Polatlı’nın Şentepe bölgesinde bulunan Ankara’dan gelen boru hattının Kargalılı su deposuna kadar olan bölümüne, mevcut kullanılan Yüzükbaşı suyunu tersten doldurarak açılışta vereceği de tespit edildi.

"Polatlı içme suyu problemi 4 yıldır çözülmedi"

AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Bugün bir araya gelmemizin en önemli sebebi, 4 yıldır Polatlı'nın gündemini meşgul eden ve sonuçlanmayan içme suyu meselesidir. Özellikle 2020 yılının 26 Ağustos tarihinde ABB tarafından yapılan 549 Milyon TL'lik ihaleyle belediye ile yapılan su hattımızla Gerede suyunun Polatlı'ya gelmesi tam bir muamma haline gelmiştir. Çok sık açıklamalar yapılmasına rağmen Polatlı’da henüz suyumuzu göremedik"



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"Bu suyun gelme ihtimali yok"

Teke, "Bugün Polatlı'da Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın katılacağı hattın açılış töreni var. Hala ortada bir şey yok, bu suyun gelme ihtimali de yok. Sosyal medyada belediye başkan adaylarının sosyal medyayı kullanarak yaptıkları davetlere bakın. Yine Polatlı Belediyesi'nin sosyal medyayı kullanarak içme suyu hattının açılış töreni ve iftar programı açıklamaları var. Öte yandan ASKİ'nin atmış olduğu mesaj var" ifadelerini kullandı.

"Şubat sonunda gelecek dediler"

İlhami Teke şöyle devam etti:

"İçme suyu hattımız nasıl açılacak, bunu irdelemek lazım… Polatlı'ya gelecek olan Gerede suyunun özellikle İvedik artırma tesisinden geçerek gelmesi gerekiyor. İvedik ve Yeni Kent arasındaki çalışmalar hâlen devam ediyor. ASKİ, ‘1 Ocak itibariyle hatta suyu verdik, en kısa sürede de Polatlı'ya suyu getireceğiz’ açıklamaları oldu. Şubat sonuna kadar dediler, gelmedi. Bugün de gelmeyecek. Burada sadece aldatmaca ve yalan siyaseti yapılıyor. Malıköy'de bulunan organize sanayi bölgesindeki bu fotoğraflar daha dün çekildi. Bizim içme su hattının olduğu yere gidip siz de bakabilirsiniz. Buralarda çalışmalar devam ediyor, basınç vanaları ve sanat yapıları yapılmamış henüz… Borular suyun içerisinde ama yapılması gereken basınç vanası hiçbiri yok."

"Mübarek günde yalan açılış yapanları kınıyorum"

İlhami Teke, “Sizler suyu gördünüz mü Polatlı'da, ayın 17'sinde Buz Pateni Pisti açıldı, 18'inde görmeye gidiyorsunuz, içeride tadilat var diyorlar. Polatlı'ya gelecek suyun 6 aydan önce gelmesi mümkün değil, ben 1 yılı bulacağına inanıyorum, bu kocaman bir yalan. Mansur Yavaş'ın Ankara'da yaptım dediği bir eserin olmadığını tüm Ankara biliyor. Bir mübarek günde bunun açılışını yapacak siyasetçileri kınıyorum” şeklinde konuştu.