Panelvan devrildi! Sürücüden acı haber geldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Elazığ'da panelvanın devrilmesi sonucu A.U adlı sürücü hayatını kaybetti.
A.U'nun kullandığı 06 DV 4177 plakalı panelvan, Elazığ-Bingöl kara yolunun Kekliktepe Kavşağı mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde A.U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.