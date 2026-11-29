E5'te servis minibüsü devrildi! Bölgede trafik kilitlendi!
Büyükçekmece'de E5 karayolunda işçileri taşıyan servis minibüsü yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik durma noktasına geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Büyükçekmece'de E5 karayolunda işçileri taşıyan servis minibüsü yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik durma noktasına geldi.
Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda yaşandı.
Beylikdüzü istikametinde seyreden 34 GZC 095 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak devrildi.
Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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