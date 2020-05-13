Panelvan araçla yolcu taşırken yakalandılar
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması bulunan Gaziantep’te yapılan uygulamalarda bir aracın kapalı kısmında 7 yolcu yakalandı.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması bulunan Gaziantep’te yapılan uygulamalarda bir aracın kapalı kısmında 7 yolcu yakalandı.
Durumundan şüphelenilen panelvan aracı durduran trafik ekipleri yaptıkları kontrollerde aracın kapalı kısmında 7 yolcu olduğu tespit edildi.
Araç sürücüsüne korsan taşımacılıktan işlem yapılırken araçtakilere ise sosyal mesafe kuralını ihlalden işlem yapıldı.