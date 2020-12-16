Pandemide turizm tesislerinin elektrik tüketimi yüzde 55 geriledi
CK Enerji Akdeniz Elektrik’in Gayrimenkulün Enerjisi Raporu Ocak-Eylül 2020 sonuçları, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının “taşınma, elektrik tüketimi ve turizmdeki” etkisini ortaya koydu.
Salgınla mücadele kapsamında ülkeler arasındaki giriş ve çıkışlara getirilen sınırlamalar Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’daki tesisleri olumsuz etkiledi. Yılın ilk üç çeyreğinde CK Enerji Akdeniz Elektrik’in portföyünde bulunan turizm tesislerinin elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 geriledi. CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Meskenlerde elektrik tüketiminin arttığı bu dönemde, turizm tesislerinde uzun süre müşteri ağırlanamamasının etkisi ile toplam elektrik tüketiminde düşüş yaşandı” değerlendirmesinde bulundu.