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Korona Virüs Pandemide karamsar tablo
Korona Virüs

Pandemide karamsar tablo

Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 141 milyon 80 bini, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 milyon 18 bini, iyileşenlerin sayısı 119 milyon 719 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 21:29:00 -
Pandemide karamsar tablo

Vaka sayısı ABD'de 32 milyon 322 bine, Hindistan'da 14 milyon 762 bine, Brezilya'da 13 milyon 834 bine ve Fransa'da 5 milyon 260 bine yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 234 bin 692 yeni vaka tespit edilmesiyle, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, salgına yönelik ülke genelinde uygulanan sıkı tedbirlerin 26 Nisan'dan itibaren açık hava etkinliklerine ağırlık verecek şekilde kademeli gevşetileceğini bildirdi.

Sırbistan hükümeti, ülkedeki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki restoran ve kafelerin ramazan ayı boyunca saat 23.30'a kadar çalışmasına müsaade etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, hükümetin salgınla mücadelesinin yetersizliği ve aşı tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi.

Türkiye'nin salgınla mücadele kapsamında hibe ettiği 10 bin doz Sinovac aşısı Bosna Hersek'e ulaştı.
Karadağ'da, 19 Nisan Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime geçileceği bildirilirken, sokağa çıkma yasağının gece yarısından itibaren başlaması, restoran ve kafelerin ise saat 23.00'a kadar çalışması kararlaştırıldı.

Çin'in, ilk yabancı Kovid-19 aşısını temmuz ayına kadar onaylamayı planladığı belirtildi.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, salgın sebebiyle oyunların iptali ihtimalinin olmadığını söyledi.

Fas Kralı 6. Muhammed, salgınla mücadeleye destek amacıyla Lübnan'a 90 ton gıda yardımı gönderdi.

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin (95), Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

 

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