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Yaşam Pandemi, zorla yaptırılan evlilikleri tetikliyor
Yaşam

Pandemi, zorla yaptırılan evlilikleri tetikliyor

Çocuklara yardım örgütü olan Save the Children tarafından hazırlanan bir rapora göre, korona virüs salgını nedeniyle evlenmeye zorlanan kız çocuklarının sayısı, yıl sonunda dünya genelinde 500 bin artacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 02:08:00 -
Pandemi, zorla yaptırılan evlilikleri tetikliyor

Dünya genelinde korona virüs salgınına karşı uygulanan önlemler nedeniyle zorla evliliklerin aşırı oranda arttığı ifade edildi. Çocuklara yardım örgütü olan Save the Children'ın cinsiyet adaleti uzmanı Gabrielle Szabo, örgütün Londra'daki merkezinde yaptığı açıklamada, “Sadece içinde bulunduğumuz sene boyunca, dünya genelinde fazladan 500 bin kız çocuğunun evliliğe zorlanacağından yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Save the Children‘ın konuyla ilgili hazırladığı raporun tanıtımında konuşma yapan Szabo, pandemiden önce her yıl evlenmeye zorlanan kız çocuğu sayısının ortalama 12 milyon olduğuna dikkat çekti. Pandemi süreci ve sonrasında 2025 yılına kadar bu sayıya iki buçuk milyon kişinin daha eklenmesini beklediklerini açıkladı. Szabo, bu rakamın son 25 yılda görülen en yüksek artış olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgınının dünya genelinde çok sayıda aileyi yoksulluğa sürüklediğini belirten örgütün yöneticisi Inger Ashing de "Aileler, çocuklarını genellikle yaşça çok daha büyük erkeklerle evlenmeye zorlamaktan başka bir seçenek göremiyor" diyerek, zorla evliliğe karşı on yıllardır sürdürülen mücadelenin heba olması gibi bir tehlike ile karşı karşıya olunduğunu belirtti. 

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