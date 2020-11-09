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Ekonomi Pandemi, yüksek lisansa ilgiyi artırdı
Ekonomi

Pandemi, yüksek lisansa ilgiyi artırdı

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay: - "Online eğitim, öğrencilerin kesintisiz eğitim almalarını sağlamanın yanı sıra iş insanlarının yüksek lisans taleplerine de çare oldu" - "İş insanları, online yüksek lisans yapmak için bize başvuruyorlar. Biz de bu talepleri açtığımız Türkçe ve İngilizce MBA ve hukuk yüksek lisans programlarımızla yerine getirmeye çalışıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:41:26 -
Pandemi, yüksek lisansa ilgiyi artırdı

İSTANBUL (AA) - Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, "Online eğitim, öğrencilerin kesintisiz eğitim almalarını sağlamanın yanı sıra iş insanlarının yüksek lisans taleplerine de çare oldu." ifadesini kullandı.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 salgınından sonra online eğitimin hız kazanması, lisans öğreniminin yanında yüksek lisansa olan ilgiyi de artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay, eğitim hayatında adeta dijital devrim yaşandığını, akademisyen ve öğrencilerin bu döneme çok hızlı ayak uydurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Online eğitim, öğrencilerin kesintisiz eğitim almalarını sağlamanın yanı sıra iş insanlarının yüksek lisans taleplerine de çare oldu. Pandemi döneminde evden çıkmak istemeyen eğitim seviyesi yüksek insanlar, kişisel becerilerini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunuyorlar. Bu insanlar ya farklı bir meslek edinmek amacıyla ikinci üniversite okumaya yöneliyor ya da kendi mesleklerinde aşama kaydedebilmek için yüksek lisans yapmayı tercih ediyor.

İş insanları, online yüksek lisans yapmak için bize başvuruyorlar. Biz de bu talepleri açtığımız Türkçe ve İngilizce MBA ve hukuk yüksek lisans programlarımızla yerine getirmeye çalışıyoruz. Akademik kadromuz ve teknolojik altyapımız buna zaten hazır. Bu dönem için yeni sınıflar açtık ve kayıtlarımız devam ediyor."





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