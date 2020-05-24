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Aktüel

Pandemi sürecinin yıldızı ‘Orkestra’!

Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tüm dünyayı saran Covid-19 ile mücadele kapsamında evde kalanlar için sosyal medya ve şehrin dört bir yanında birbirinden renkli müzikal etkinlikler düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:37:35 -
Pandemi sürecinin yıldızı ‘Orkestra’!

Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tüm dünyayı saran Covid-19 ile mücadele kapsamında evde kalanlar için sosyal medya ve şehrin dört bir yanında birbirinden renkli müzikal etkinlikler düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Bando Şefliği ve Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası sanatçıları koronavirüs salgını süresince "Evde Kal Müziksiz Kalma" projesiyle, ‘@bursaorkestra’ sosyal medya hesaplarından evde kalanlar için gerçekleştirdikleri mini konserlerle müzik ziyafeti verdiler. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde Bursa’nın tüm ilçelerinde ve kent merkezlerinde gerçekleştirilen konserler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.


Ramazan’a özel


Ramazan ve kandil gecelerine özel tasavvuf müziği konserleri ve ilahilerin seslendirildiği etkinliklerle 11 ayın sultanı Ramazan’ın manevi atmosferini sosyal medya hesapları üzerinden evlere taşıyan Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları, ramazan boyunca eğlence TIR’ı ile şehri turladı, vatandaşlar moral depoladı. Tasavvuf Müziği sanatçıları her cuma sosyal medya hesaplarından evlere konuk olurken, Berat Kandili ve Kadir Gecesi özel programları da ilgiyle izlendi.


Milli bayramlarda renkli kortej


Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde evlerinden çıkamayan çocukları da unutmadı. Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi ve Hacivat-Karagöz orta oyuncularını taşıyan 23 Nisan otobüsü, mahalleleri dolaşarak çocuklar için mini konserler verdi, gösteriler düzenledi. Gün boyunca süren etkinlik sırasında bazı vatandaşlar, evlerinin balkonlarında gösterilere eşlik etti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da Bursa’da coşkuyla kutlandı. Bayraklarla donatılmış klasik 12 araç, Bando ekibinin çaldığı marşlarla kenti turladı. Renkli görüntülere sahne olan özel kortej vatandaşlardan tam not aldı.

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