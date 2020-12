Pandemi sürecinde yeni trend "eskiyi dönüştürmek"

İSTANBUL (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - Eskimiş ya da modası geçmiş mobilya ve eşyalar, pandemi sürecinde evlerinden "kendin yap" (do it yourself) furyasına katılan dönüşüm tutkunlarının elinde, göz alıcı tasarımlara dönüşüyor.

İnsanların kendilerine ve özel zevklerine vakit ayırma imkanı bulduğu pandemi döneminde, özelikle hobi tutkunlarının sayısı giderek arttı. Evlerde mobilyadan kumaşa, süs eşyasından dekoratif bir objeye kadar eski eşyalar için dönüştürme furyası başladı.

Eski eşyaları küçük dokunuşlarla adeta baştan yaratan hobiseverlerin sıklıkla başvurduğu ve merak ettiği dekorasyon yenileme yönteminin başında mobilya boyama geliyor.

Özellikle kadınların ilgi duyduğu bu alanla ilgili, hobi atölyeleri de teknik destek sağlıyor.

Üsküdar'da, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunu eğitim uzmanı ve tasarımcı Tuğba Bekar Turan'ın öncülüğünde kurulan ve alanında uzman sanatçıların yer aldığı "Evimde Hobi Atöyle" de bu atölyelerden biri.

Devlet ve özel okullarda görsel sanatlar öğretmeni olarak çalışan, özel sektörde tekstil firmalarına kumaş desen tasarımı yapan, ardından İSMEK'te 2 yıl kumaş boyama branş öğretmenliği görevini üstlenen Turan, daha sonra bir boya markası akademisinin çatısı altında tasarımcı ve eğitim uzmanı olarak çalıştı.

Ar-Ge çalışmaları ve fuar tasarımlarının yanı sıra bayi ve atölye öğretmenlerine boya kullanım teknikleriyle ilgili sayısız seminer veren Turan, şimdi "Evimde Hobi Atölye"de dönüşüm meraklılarına üniversite arkadaşlarıyla eğitim veriyor.

- "Geri dönüşümün ne kadar değerli olduğunu anlattık"

Kullanıcıları hobilerini sanata dönüştürmeleri için yönlendiren Turan, insanların dönüşüme olan ilgisini ve evlerinde neleri dönüştürebileceklerine ilişkin fikirlerini şöyle aktardı:

"Evlerinde dönüşüm yapmak isteyen insanlara sosyal medya üzerinden ulaştık. Kendilerine dönüşüm projeleri gösterdik. 'Atmıyoruz, yeniliyoruz' mottosu ile onlara evlerindeki eski eşyaları değerlendirmenin, geri dönüşümün ne kadar değerli olduğunu anlattık.

Atölyede dersler verebiliyorken, pandemi sürecinde bu eğitimleri çevrim içi ortama aktardık. Hobi tutkunlarına, evlerinde yapmak istedikleri seramik, vitray, dönüşüm veya dekorasyon tasarımına ilişkin malzeme kitlerini de kargo ile gönderiyoruz. Belirlediğimiz tarihte çevrim içi eğitimimizi açıyoruz, aynı malzemelerle karşılıklı olarak uygulamalarımızı yapıyoruz."

- "Evimizdeki eşyalardan çabuk sıkılıyoruz, yeniyi almak istiyoruz"

İnsanlarda dönüşüme olan ilginin artışına da değinen Turan, "İnsanlar çok çabuk tüketiyor. Dünya olarak artık hızlı bir tüketimin içindeyiz. Evimizdeki eşyalardan çabuk sıkılıyoruz, yeniyi almak istiyoruz. Ekonomik bir denge var. O dengede bozuldu bu süreçte. Kazancımız ile harcadığımız eş zamanlı gitmiyor. Dönüşüm, hem ekonomik anlamda hem de sıkıldığımız şeyi çabucak değiştirme adına güzel bir fikir oldu. Bu sebeple insanlar atmadan evlerindeki şeyi farklı bir hale getirebilecek bir yapıya büründüler." dedi.

Üniversite projeleri üzerine çalıştığı yıllarda çöplerden malzeme topladığını anlatan Turan, "Yorganı döşemelik kumaş olarak tasarlamıştım. Onu bir koltuk üzerinde göstermem gerekiyordu. İnsanlar nedense o kıymetli mobilyalardan kurtulmaya çalışıyorlardı. Çöpün kenarında çok güzel tek kişilik bir berjer gördüm. Onu aldım mobilyacıya götürdüm, boyattım. Üniversiteyi bitirdikten sonra bunu kendim de boyayabileceğimi gördüm. Aslında bu hobileri yapan küçük de bir kesim varmış." diye konuştu.

- "Eşten, dosttan toplayarak eskiyi dönüştürmeye devam ediyoruz"

Çevreden topladığı eski mobilyaları da atölyesinde yeni birer tasarıma dönüştüren Turan, "Bizde artık eski mobilya da kalmadı boyaya boyaya. Sıkıldıkça üstünü bir daha boyuyoruz. Komşudan, eşten, dosttan toplayarak eskiyi dönüştürmeye devam ediyoruz." dedi.

Eskiyi dönüştürmek isteyen ancak eski eşyası olmayanların eskici pazarlarından, spotçular çarşılarından bu mobilyaları temin edebileceğini anlatan Turan, "Çöpün kenarına aslında kötü bir şey atılmıyor. Sadece o büyük kütleden ne yapacağını bilmeyen bir insan, kenara temiz bir şekilde bırakıyor. İnsanların gözleri açık olduğunda aslında önlerine fazlasıyla gelecek bu. Eskici pazarlarını ve spotçuları gezmelerini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

- "Kadınlar bu alanı, bir iş koluna çevirdi"

Kadınların hobi olarak başladıkları bu işi kendilerini geliştirdikten sonra atölye açarak bir iş koluna dönüştürdüğünü dile getiren Turan, şunları anlattı:



"Birçok kadın bu işi öğrendikten sonra atölye açarak, öğrendiklerini başka insanlara aktarmaya başladılar. Çocuklar da artık dönüşümün içinde. Onlar da plastik bir tabaktan ummadığınız bir heykel tasarlayabiliyorlar. Kadınlar bu alanı, bir iş koluna çevirdiler. Atölye açmasalar bile sosyal medya aracılığıyla kazanca dönüştürdüler. Aslında bu dönüşüm hikayesi çok kollu bir alan açtı bize."

Evimde Hobi Atölye'nin çatısı altında, bu atölyenin gücüne yaslanmış üniversiteden sınıf arkadaşlarının yer aldığını aktaran Turan, "Artık insanlar, ciddi eğitim almak istiyorlar. Üniversite arkadaşlarım ile burada toplandık. Hobi meraklıları seramik, vitray, resim, boyama gibi hobilerini, evlerinden çıkmadan sanata dönüştürebiliyor. Aylık ve günlük kurslar var. Dersler genelde iki saatlik dersler. Birer mola ile projemizi ilerletebiliyoruz." diye konuştu.