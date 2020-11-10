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Ekonomi Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl sorgulanır?
Ekonomi

Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl sorgulanır?

Koronavirüsünın ilk dönemlerinde başlatılan 1000 TL sosyal yardım parası ödemeleri devam ediyor. . fazdan sonra yaşanan yoğunluk nedeniyle pandemi sosyal yardım desteği başvurusu e-Devlet üzerinden TC. kimlik no sırası ile yapılmaya başlandı. Şuanda ise 3.fazdan destek ödemesi devam etmekte. Peki, Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl sorgulanır?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 00:23:00 -
Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl sorgulanır?

Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Sosyal yardım almak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapıyorlar. Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. İşte pandemi destek ödemesine dair ayrıntılar...

Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda başvuru görüntüleme de yine bu sistem üzerinden yapılıyor.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SORGULAMAK TIKLAYINIZ

Pandemi sosyal desteği kimler alabilir?

Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.

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