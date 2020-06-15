Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Kırıkkale Pandemi İl Koordinasyon Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı.

Valilik Makam Toplantı Salonunda yapılan toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, Covid-19 salgınıyla alakalı ülkede ve kentte yapılan çalışmalar hakkında istatistiki bilgiler vererek Kırıkkale’nin son durumu hakkında Pandemi Kuruluna sunum gerçekleştirdi. Vali Yunus Sezer’in konuşmalarının ardından söz alan Pandemi Kurulu üyeleri görüş ve önerilerini sunarak değerlendirmelerde bulunuldu. Açık ve kapalı alanlar ile toplumun yoğun olduğu yerlerde maske kullanımı zorunlu olduğu halde, vatandaşların kontrollü normalleşmeyi gevşeterek, maske ve sosyal mesafe konusuna dikkat edilmediğinin gözlemlendiği, korona virüsün tamamen bitene kadar maske, mesafe ve temizlik ilkelerine uyulması gerektiği hususlarının değerlendirildiği toplantıda, alınması planlanan tedbirler görüşüldü.

Vali Yunus Sezer başkanlığında yapılan ve ilçe kaymakamlarının video konferans yoluyla katıldıkları toplantıya; Mühimmat ve Garnizon Komutanı Bkm. Alb. Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Kırıkkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr.Mehmet Başalan, Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş, Yahşihan Kaymakamı Vali Yardımcısı Vekili Fatih Yılmaz, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Haluk Karahan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak, K.Ü. Halk Sağlığı ABD Başkanı Prof. Dr. Meral Saygun, Y.İ.H Başhekimi Uzm. Dr. Tolga Demirel, K.Ü. Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Dilek Oğuz, K.Ü.Tıp Fakültesi Enfeksiyon ABD Başkanı Prof. Dr. Sedat Kaygusuz ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bedir Aktaş katıldı.