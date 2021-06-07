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Ekonomi Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!
Ekonomi

Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!

Pandemi dönemiyle birlikte artan müstakil ev arayışı yüksek fiyatlardan dolayı yönünü karavanlara çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 17:05:00 -
Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!

Koronavirüs salgını nedeniyle müstakil yer arayan vatandaşlar karavanlara adeta akın etti. Otobüslerden ve minivanlardan kendi karavanlarını oluşturanların yanı sıra karavan satın alanların da sayısında artış yaşandı.

Talep arttı

Karavana talebin her zaman olduğunu belirten Karavan satıcısı Faruk Karatan, pandemiyle birlikte yoğunluğun 3 misli arttığına vurgu yaptı. Karavanları handmade yaptıklarını belirten Karatan, üretim sürecinin çok daha teknik ilerleyişle alakalı olduğunu ifade etti. Yüksek Mimar Yavuz Gülhan da karavan talebinin salgınla artışına vurgu yaparken, eskiye göre talepte farklılıklar olduğunu da ifade etti. Gülhan, “Eskiden insanlar çok daha donanımlı karavan yaptırıyordu. Daha bilincinde ilerliyordu süreç. Artık yaptığımız karavanların ekipman yoğunluğu çok az. Şimdi herkes karavan yaptırıyor. Bu da kalite anlamında bazı sıkıntılara sebep oluyor ” dedi.

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