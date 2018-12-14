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Pancarlı havuçlu börek

Pancarlı havuçlu kek nasıl yapılır? İşte tarifi…

14 Aralık 2018 Cuma 20:42
Pancarlı havuçlu börek

MALZEMELER

1 adet pancar
2 adet havuç
1.5 demet ıspanak
1/2 orta boy mor lahana
3 çorba kaşığı tereyağı
2.5 su bardağı süt
3 adet yumurta
6 adet yufka

YAPILIŞI

Pancar ve havucun kabuklarını soyup rendeleyin. Üzerine kıyılmış ıspanak ve mor lahana ilave edip tavaya alın. 1 çorba kaşığı tereyağı ekleyip soteledikten sonra kenara alın. Sos için 1 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı, süt ve yumurtayı çırpın. Orta boy bir fırın kabının her tarafını kalan 1 çorba kaşığı tereyağı ile yağlayın. Yufkaları kullanacağınız fırın kabının ebadında kesin. 1 adet yufkayı fırın kabına yerleştirin. Üzerine sostan sürüp, 1 adet yufka yerleştirin. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayıp, sebzeli karışımı yayın. Üzerine 1 adet yufka koyup, sostan sürün. Aynı işlemi iki kez daha tekrarlayıp, üzerine sos gezdirin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından alıp, 10 dakika dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip çıkarın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 20:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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