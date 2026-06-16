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Spor Panathinaikos ile yolları ayırmıştı! Ergin Ataman’dan veda mesajı
Spor

Panathinaikos ile yolları ayırmıştı! Ergin Ataman’dan veda mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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Panathinaikos ile yolları ayırmıştı! Ergin Ataman’dan veda mesajı

Yunanistan ekibi Panathinaikos'taki görevinden ayrılan başantrenör Ergin Ataman veda mesajı yayınladı. Ataman verdikleri destekten dolayı Yunan halkına teşekkür etti.

Ergin Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan'da geçirdiğim üç yıl boyunca, sadece Panathinaikos taraftarlarına değil, aynı zamanda ülkenin dört bir yanındaki dost canlısı ve kardeş Yunan halkına da bana gösterdikleri sevgi ve destek için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Kelimelerle ifade edilemeyecek sayısız harika anı ve duyguyla ayrılıyorum. Elde ettiğimiz başarılar ve kupalardan daha büyük gururum, Türk ve Yunan halkları arasındaki dostluğa katkıda bulunma fırsatı olmuştur. Hepinize teşekkürler ve hoşça kalın." ifadelerini kullandı.

Panathinaikos'ta 2023 yılında başantrenörlüğe getirilen Ergin Ataman, 3 sezonda birer kez Avrupa Ligi ve Yunanistan Süper Ligi ile 2 defa Yunanistan Kupası zaferi yaşadı.

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