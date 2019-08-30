Pamukören’de yaz kursları yıl sonu gösterisiyle tamamlandı

Kuyucak Belediyesi ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen yaz kursları, düzenlenen yıl sonu gösterisiyle tamamlandı.

Pamukören Sosyal Tesislerindeki kursa katılan kursiyerler kurslarını yapmış oldukları yarışmalar ve gösterilerle taçlandırdı. Yıl sonu gösterisi velilerin de yoğun katılımı ile eğlenceli bir şekilde devam etti. Kursiyerlerin gösterilerinin ardından madalya töreni yapılarak öğrencilere hediyeleri dağıtıldı. Törene Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk, daire amirleri, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Eğitimlerini kutlayan çocukları tebrik eden Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Çocuklarımız ne kadar şanslı. Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile öğretmenlerimizin gözetiminde bugün bu hijyenikve tertemiz havuzlarda mükemmel bir şekilde yüzme öğreniyorlar. İnşallah Kurslara 2 yıl düzenli katılım sağladıklarında iyi birer yüzücü olacaklarını düşünüyorum. Gençlerimize çocuklarımıza bu fırsatları sunan Halk Eğitim Müdürlüğümüze ve Kaymakamımız Yılmaz Kurt’a çok teşekkür ediyorum. Pamukören Havuzda Pamukören merkez, Gencelli, Gencellidere, Azizabat, Başaran, Karapınar ve Çamdibi Mahallelerimizden 180 öğrencimiz kursa katılım sağladı. 2019 yılında 180,2018 yılında 80, 2017 yılında 180,2016 yılında da 150 öğrencimize her gün ücretsiz servis hizmeti sunduk.2016-2019 yılları arasında toplam Pamukören Sosyal Tesisleri ve Kuyucak Gençlik Merkezimizde 1110 öğrencimizin Kuyucak Halk Eğitim Merkezi tarafındangörevlendirilen öğretmenlerimiz eşliğinde yüzme öğrenmelerini sağladık. Yüzme kurslarının yanı sıra resim, drama, el sanatları,tenis, basketbol,voleybol kurslarımız ile faaliyetlerimiz devam etmiştir. Pamukören Sosyal Tesisleri ve Kuyucak Gençlik Merkezimizin ardından Horsunlu Mahallemizde de yüzme havuzumuz, kültür merkezimiz, tenis kortumuz, voleybol – basketbol sahaları ile güzel bir sosyal tesisi daha Horsunlu’muza kavuşturacağız” dedi.

“Kuyucak sportif manada çok yetenekli sporculara sahip bir ilçedir”

Kuyucak’ın sportif manada çok yetenekli sporculara sahip bir ilçe olduğunu belirten Başkan Ertürk, “Özellikle ata sporumuz olan güreşte, halterde, badmintonda, tekvandoda İlçemiz adına yarışan sporcularımız Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü kazandılar. Bütün bu sporcularımızı, ailelerini ve onları özveriyle çalıştıran öğretmenlerini tebrik ediyorum. Kuyucak Belediyesi olarak bu sporcularımızın gerek ulaşım gerek malzeme gerekse konaklama giderlerini karşıladık. Ayrıca bu başarılı sporcularımızı Kuyucak Kaymakamlığımız ile birlikte düzenlediğimiz organizasyon ile Çanakkale Tanıtım Gezimize gönderdik. Bu vatanı vatan eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizin ne zorluklara zafere imza attıklarını onlara hissettirdik” şeklinde konuştu.