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Pamukkale’ye gelenleri giriş kapısındaki kuyruklar karşılıyor

Günde yaklaşık 18 bin ziyaretçisini ağırlayan Denizli’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’deki giriş kapılarında uzun kuyruklar oluşuyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:30
Pamukkale’ye gelenleri giriş kapısındaki kuyruklar karşılıyor

Günde yaklaşık 18 bin ziyaretçisini ağırlayan Denizli’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’deki giriş kapılarında uzun kuyruklar oluşuyor. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Murat Şen doluluk oranlarının arttığına dikkat çekerek gişelerin arttırılması gerektiğini belirtti.


Denizli’de yerli yabancı ziyaretçilerin gözdesi olan Pamukkale’de her geçen gün doluluk oranları artıyor. Özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Pamukkale’nin 3 giriş kapısından biri ve en önemlisi olan Güney kapısında uzun kuyruklar oluşuyor. DENTUROD Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Murat Şen gelen misafirlerin uzun kuyruklarla karşılaşmamaları için kapılarda bulunan gişelerin arttırılması gerektiğini vurguladı.



“Gişeler ihtiyaçlara cevap veremiyor”


Turistlerin sıcak havanın altında kuyruklarda beklememesi için çözüm bulunması gerektiğini belirten DENTUROD Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Murat Şen, “Pamukkale yaz aylarında ziyaretçi sayısının en yoğun olduğu günleri yaşıyor. Günde yaklaşık 18 bin civarında yerli ve yabancı Pamukkale’yi ziyaret etmek için bölgeye geliyor. Pamukkale’nin 3 tane giriş kapısı var. Önemli olan Güney kapısıdır. Güney kapısında misafirlerimizin yaklaşık yüzde 90’ı bu kapıdan giriş yapıyorlar. Fakat güney kapısı yıllar öncesinde yapılan düzenlemesiyle devam ettiği için ihtiyaca çok cevap veremiyor. Burada özellikle girişlerde ve bilet alışlarında uzun kuyruklar oluşuyor. Buradaki koşulların biraz daha düzeltilmesi lazım. Biz ziyaretçi hedeflerimizi 5 milyona koyuyorsak özellikle ören yeri girişlerinin önündeki hem bilet noktaları hem güvenlik geçiş noktaları hem de misafirlerin daha rahatlıkla buraya girebilmesi için çalışmaların yapılmasını biz Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nden (DOSİMM) bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:30
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