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Pamukkale’de evde temizlik hizmeti yüz güldürüyor

’Mutlu insanların ilçesi, Pamukkale’ sloganıyla çalışmalarına devam eden Denizli Pamukkale Belediyesi’nin yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik evde temizlik hizmeti yüz güldürüyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:17
Pamukkale’de evde temizlik hizmeti yüz güldürüyor

’Mutlu insanların ilçesi, Pamukkale’ sloganıyla çalışmalarına devam eden Denizli Pamukkale Belediyesi’nin yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik evde temizlik hizmeti yüz güldürüyor.


Pamukkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen evde temizlik hizmeti, öncelikle vatandaşların belediyeye yapmış olduğu başvuru sürecinin ardından detaylı inceleme yapılarak bakıma muhtaç, kimsesiz, maddi durumu yetersiz, yaşlı ve engelli vatandaşlara evde temizlik hizmeti veriliyor. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleşen hizmette, Pamukkale Belediyesi temizlik personelleri tarafından vatandaşların evleri düzenli aralıklarla temizleniyor.



“Vatandaşlarımızın yaşamlarına dokunarak yüzlerini güldürüyoruz”


Evde temizlik hizmetinin sosyal belediyecilik noktasında önemli bir hizmet olduğunu belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçemizde yaşlı ve engelli kimsesiz vatandaşlarımıza, duyarlı vatandaşlarımız, muhtarlarımız aracılığıyla ulaşıyoruz. Gerekli incelemeleri geçerek, aktif olarak evde temizlik hizmetinden yararlanan 78 vatandaşımız bulunuyor. İlçemizin 61 mahallesinde rutin görevlerimizi sürdürürken, evde temizlik hizmeti ile de yaşlı ve engelli kimsesiz vatandaşlarımızın yaşamlarına dokunarak, yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz. Pamukkale’mizi daha mutlu, hep mutlu insanların yaşadığı ilçe haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.



“Üzerimden büyük yük alıyorlar”


Evde temizlik hizmetinden yararlanan ve yapılan çalışmadan dolayı memnuniyetini ifade eden engelli vatandaş Ali Karaca, “Düzenli aralıklarla evime gelip, köşe bucak temizlik yapıyorlar. Benim üzerimden de gerçekten büyük bir yük alıyorlar. Temizlik personellerinin her seferinde evime geldiklerinde göstermiş oldukları güler yüz de beni ayrıca mutlu ediyor. Ben bize böyle bir hizmet verdiği için Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye ve Pamukkale Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:17
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