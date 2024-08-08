  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Pamukkale Üniversitesi'nde skandal görüntüler: Terör gazisini darp ettiler!
Gündem

Pamukkale Üniversitesi'nde skandal görüntüler: Terör gazisini darp ettiler!

Yeniakit Publisher
2024-08-08 09:02:00 - 2024-08-08 09:03:11

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’nde iki güvenlik görevlisinin terör gazisine yönelik uyguladığı şiddetle ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2017 yılında icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı esnasında El-Bab’da düzenlenen operasyonda yaralanarak gazi olan Denizlili S.G.’nin eşinin yaşlı dedesi, rahatsızlığı nedeniyle PAÜ Hastanesi’nde bir dizi operasyon geçirdi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden hastanın yakınları, dün gece refakatçi değişimi yapmak istedikleri sırada güvenlikçilerle aralarında tartışma yaşandı. Durumun haber verilmesi üzerine hastaneye gelen gazi S.G. de güvenlik görevlileriyle tartıştı. Tartışma sırasında 2 güvenlik görevlisi S.G.’nin boğazına yapışarak yere yıktı. Güvenlikçilerle gazi arasında yaşanan arbede, hastanede görevli polis memurunun araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. Olayın tarafları birbirinden şikayetçi oldu.

 Terör gazisi S.G.’nin eşi ve çocuğunun gözü önünde maruz kaldığı şiddet olayıyla ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan cep telefonu görüntüsü büyük tepki topladı. Başta gaziler olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden birçok kişi yaşanan çirkin saldırıyı kınadı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23