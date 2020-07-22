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Eğitim

Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2020

Pamukkale Üniversitesi kontenjanları 2020 | Üniversiteye yerleşmek isteyen milyonlarca öğrenci tercih sürecinin ne zaman başlayacağını, okulların kontenjanlarını, başarı sıralamalarını araştırıyor. Pamukkale Üniversitesi’nde okumak isteyenler “Pamukkale Üniversitesi başarı sıralaması 2020” , “Pamukkale Üniversitesi bölümleri 2020” , “Pamukkale Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması 2020” , “Kaç puanla Pamukkale Üniversitesi’ne girerim?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 12:22:00 -
Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2020

Üniversite sınavı sonuçları 28 Temmuz Salı günü ilan edilecek. 6-14 Ağustos tarihlerinde ise üniversite tercihleri yapılacak. Adaylar hayallerini kurdukları okulların bölümlerin kontenjanlarını taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki, Pamukkale Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaç?

Pamukkale Üniversitesi bölümleri 2020

Arkeoloji

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Biyoloji

Biyomedikal Mühendisliği

Coğrafya

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çevre Mühendisliği

Diş Hekimliği

Ekonometri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Felsefe

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fizik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul)

Fransız Dili ve Edebiyatı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)

Gıda Mühendisliği

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hemşirelik(Fakülte)

Hukuk

İktisat

İktisat(İngilizce)

İlahiyat

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngilizce Öğretmenliği

İnşaat Mühendisliği

İşletme

Jeoloji Mühendisliği

Kimya

Kimya Mühendisliği

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Makine Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği

Maliye

Matematik

Mekatronik Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Mimarlık

Okul Öncesi Öğretmenliği

Organik Tarım İşletmeciliği

Otomotiv Mühendisliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Peyzaj Mimarlığı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sanat Tarihi

Sınıf Öğretmenliği

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sosyoloji

Spor Yöneticiliği(Fakülte)

Şehir ve Bölge Planlama

Tarih

Tekstil Mühendisliği

Tıp

Turizm İşletmeciliği(Fakülte)

Turizm Rehberliği(Fakülte)

Türk Dili ve Edebiyatı

Türkçe Öğretmenliği

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul)

Yönetim Bilişim Sistemleri

Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2020

Üniversite tercih dönemleri 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Pamukkale Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler okul taban puanlarını merak ediyor.

 

YKS KONTENJAN KILAVUZU 2020 İÇİN TIKLAYINIZ 

Üniversite kontenjanları 2020
Üniversite kontenjanları 2020

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Üniversite kontenjanları 2020

Mühendislik programlarının kontenjanı
Mühendislik programlarının kontenjanı

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Mühendislik programlarının kontenjanı

İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjanları 2020
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjanları 2020

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İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjanları 2020

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