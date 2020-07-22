Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2020
Pamukkale Üniversitesi kontenjanları 2020 | Üniversiteye yerleşmek isteyen milyonlarca öğrenci tercih sürecinin ne zaman başlayacağını, okulların kontenjanlarını, başarı sıralamalarını araştırıyor. Pamukkale Üniversitesi’nde okumak isteyenler “Pamukkale Üniversitesi başarı sıralaması 2020” , “Pamukkale Üniversitesi bölümleri 2020” , “Pamukkale Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması 2020” , “Kaç puanla Pamukkale Üniversitesi’ne girerim?” konularını araştırıyor.
Üniversite sınavı sonuçları 28 Temmuz Salı günü ilan edilecek. 6-14 Ağustos tarihlerinde ise üniversite tercihleri yapılacak. Adaylar hayallerini kurdukları okulların bölümlerin kontenjanlarını taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki, Pamukkale Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaç?
Pamukkale Üniversitesi bölümleri 2020
Arkeoloji
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Biyoloji
Biyomedikal Mühendisliği
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çevre Mühendisliği
Diş Hekimliği
Ekonometri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Felsefe
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul)
Fransız Dili ve Edebiyatı
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)
Gıda Mühendisliği
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hemşirelik(Fakülte)
Hukuk
İktisat
İktisat(İngilizce)
İlahiyat
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngilizce Öğretmenliği
İnşaat Mühendisliği
İşletme
Jeoloji Mühendisliği
Kimya
Kimya Mühendisliği
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Makine Mühendisliği
Makine ve İmalat Mühendisliği
Maliye
Matematik
Mekatronik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Mimarlık
Okul Öncesi Öğretmenliği
Organik Tarım İşletmeciliği
Otomotiv Mühendisliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Peyzaj Mimarlığı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sanat Tarihi
Sınıf Öğretmenliği
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyoloji
Spor Yöneticiliği(Fakülte)
Şehir ve Bölge Planlama
Tarih
Tekstil Mühendisliği
Tıp
Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
Turizm Rehberliği(Fakülte)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe Öğretmenliği
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul)
Yönetim Bilişim Sistemleri
Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2020
Üniversite tercih dönemleri 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Pamukkale Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler okul taban puanlarını merak ediyor.
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