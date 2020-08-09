Pamukkale Üniversitesi Rektörü hakkında soruşturma açıldı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için ilana çıkıldığı hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada, "İlanda özel şartların kişiye özel olarak belirlenerek Rektör Hüseyin Bağ'ın eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle; Yükseköğretimin teamül ve etik ilkeler ile bağdaşmayacak nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen rektör hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 7 Ağustos tarihli talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca soruşturma yapılması uygun bulunmuştur." kararı alındı.

Tarihler 2017'yi gösterdiğinde Pamukkale Üniversitesi Bağ'ın eşinin enstitü sekreterliği görevine atanması konusunda YÖK tarafından yapılan uyarı neticesinde üniversite tarafından yapılan işlemin geri çekildiği ortaya çıkmıştı.