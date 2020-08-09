  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Pamukkale Üniversitesi Rektörü hakkında soruşturma açıldı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında eşini haksız yere kadroya geçirdiğine ilişkin olarak soruşturma açılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 02:35:00 -
Pamukkale Üniversitesi Rektörü hakkında soruşturma açıldı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için ilana çıkıldığı hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada, "İlanda özel şartların kişiye özel olarak belirlenerek Rektör Hüseyin Bağ'ın eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle; Yükseköğretimin teamül ve etik ilkeler ile bağdaşmayacak nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen rektör hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 7 Ağustos tarihli talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca soruşturma yapılması uygun bulunmuştur." kararı alındı.

Tarihler 2017'yi gösterdiğinde Pamukkale Üniversitesi Bağ'ın eşinin enstitü sekreterliği görevine atanması konusunda YÖK tarafından yapılan uyarı neticesinde üniversite tarafından yapılan işlemin geri çekildiği ortaya çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acun’un kanalında başörtülü kadın üzerinden rezil mesaj
Medya

Acun’un kanalında başörtülü kadın üzerinden rezil mesaj

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu televizyon kanalında, başörtülü bir kadın üzerinden sapkın LGBT’lerin propagandası yapıldı...
Ahmet Hakan'dan olay 'dolar' yorumu
Gündem

Ahmet Hakan'dan olay 'dolar' yorumu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, doların yükselişinden medet uman muhalefete tepki gösterdi.

İsmail Demir sinyali vermişti... Altay tankına motor bulundu mu?
Teknoloji

İsmail Demir sinyali vermişti... Altay tankına motor bulundu mu?

Motor bulunamaması nedeniyle üretimi sekteye uğrayan Altay Tankı'nda heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Güney Kore'nin kendi K2 Black Pan..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı