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Pamukkale Üniversitesi doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda başta Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi olmak üzere 40 doktor öğretim doçent görevlisi alımının yapılacağını açıkladı. Pamukkale Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Pamukkale Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:38
Pamukkale Üniversitesi doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda başta Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi olmak üzere 40 doktor öğretim doçent görevlisi alımının yapılacağını açıkladı. Pamukkale Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Pamukkale Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alımı için başvuracak adayların;

1. Başvuru Formu *

2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu* (İlk kez Kamu Kurumuna atanacaklar için)

3. Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)

4. Akademik Değerlendirme Belgesi **

5. Doçent kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

6. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne, İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

* http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler

** Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan dilekçesini içeren 1 adet dosya teslim edilmesi gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi almı ilan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:38
  1. İstanbul
  2. Pamukkale Üniversitesi doktor öğretim doçent üyesi alım ilanı
  3. Pamukkale Üniversitesi doktor öğretim doçent üyesi alım ilanı başvurular nasıl yapılacak?

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