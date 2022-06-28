Pamukkale Turizm'de rezillik! Mide bulandıran olay Türkiye'ye ağaya kaldıracak

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Son dönemlerde adeta düğmeye basılmış gibi ahlaksızlar, çukurlarından kafalarını çıkarmaya başladı.

Başta dizi ve sinema filmleri olmak üzere sosyal medya platformlarında da eşcinsel sapkınların borazanı öttürülüyor.

Türkiye'yi ayağa kaldıracak olan ve tepkilerin çığ gibi büyüdüğü mide bulandıran olay ise Pamukkale Turizm'de yaşandı.

Araştırmacı yazar Emrah Demiryent rezilliği sosyal medya hesabından paylaştı.

LGBTİ'li bir sapkının otobüste eşinin yanına oturduğunu ifade eden Demiryent; hakaretlere maruz kaldıklarını söyledi. Olaydaki asıl kepazeliği ise Emrah Demiryent şu sözlerle aktardı:

Biz ne kadar alttan alıp kibar davransak bile bize hakaret ettiler. "Öküzler" diyerek "Çağ dışısınız" diyerek hakaretlerine devam ettiler. Bütün bunlar olurken Pamukkale

Turizm görevlileri de oradaydı ve özellikle de iki muavinden biri de onlara arka çıkıyor.

Firma müdürüne gittim o da "hallederiz" diyerek başından savmaya çalıştı. Sonunda bey (hanım) efendinin yerini değiştirdiler. Ancak kem küm edip bir sürü aşağılayıcı tavırlara da maruz bıraktılar. Bu LGBTİ ahlaksızlığına dur diyecek biri çıkacak mı?

İşte Emrah Demiryent'in paylaşımları:

LGBTİ denen ahlaksızlığın zararları baş gösterdi. Pamukkale Turizm'den eşim için bayan yanı bir koltuk ayırdım. Yolcumu bindirdiğimde ise yanına erkek oturdu. Bunun yasa dışı olduğunu, akrabası olmadığı müddetçe yabancı bir erkeğin bayan yanında oturamayacağını söyledim. Ancak bütün her şeye rağmen bey efendi ısrarla "Benim kimliğimde bayan yazıyor" demeye başladı. Aman Allah'ım! L*G*B*T*i üyesi birisi ve tüm kibar yaklaşımlarımıza rağmen hakaretler yağdırıyor. Yanında da annesi ve yine bayana dönüşmüş bir abisi daha var.

Biz ne kadar alttan alıp kibar davransak bile bize hakaret ettiler. "Öküzler" diyerek "Çağ dışısınız" diyerek hakaretlerine devam ettiler. Bütün bunlar olurken Pamukkale Turizm görevlileri de oradaydı ve özellikle de iki muavinden biri de onlara arka çıkıyor. Firma müdürüne gittim o da "hallederiz" diyerek başından savmaya çalıştı.

Sonunda bey (hanım) efendinin yerini değiştirdiler. Ancak kem küm edip bir sürü aşağılayıcı tavırlara da maruz bıraktılar. Bu LGBTİ ahlaksızlığına dur diyecek biri çıkacak mı?

Pamukkale firmasıyla yaşadığım kötü tecrübe bana ders oldu. Daha da asla binmem. Firma bu konuda muavinine gereken eğitimi vermeli. Kimsenin hassasiyetlerini çiğneyemezler. Kimseye hakaret edilemez. Rabbim neslimizi bu ahlaksız LGBTİ'den muhafaza etsin.