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Pamukkale Rallisi’nde anlamlı mesaj

Büyük heyecanla başlayan Pamukkale Rallisi’nde son dönemde ülke gündeminde yer alan kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak için basın açıklaması yapıldı.

01 Eylül 2019 Pazar 15:30
Pamukkale Rallisi’nde anlamlı mesaj

Büyük heyecanla başlayan Pamukkale Rallisi’nde son dönemde ülke gündeminde yer alan kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak için basın açıklaması yapıldı.


Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve Denizli Ticaret Odası’nın destekleri, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun onayı ve Ege Otomobil Sporları Kulübü’nün sportif organizasyonuyla yapılan Pamukkale Rallisi’nde kadına karşı şiddete hayır dendi.


Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi açıklamasında, “Dünya üzerinde şiddeti yok etmenin yolu ‘Şiddete hayır’yerine; ‘Sevgi ve Eşitliğe Evet’ demekle olur.Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri toplumsal bir sorundur.Bireylerdeki otokontrol mekanizmasının oluşturulması, vicdan duygusunun geliştirilmesi ve duygusal olgunun sağlanması bu anlamda son derece önemlidir. Kadına yönelik şiddet, temel insan hakları ve özgürlüklerin ihlali olup, kadın ve erkek arasında eşit olmayan güç ilişkilerinin sonucu ortaya çıkan toplumsal bir sorun ve önemli bir halk sağlığı problemidir” dedi.


Ak Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ise kadına karşı şiddetin en büyük sorunlardan biri olduğunu ifade ederek, “Biz her türlü şiddete karşıyız. Şiddetin her türlüsü insanlık suçudur. Ama özellikle kadına ve çocuklarımıza karşı şiddet asla kabul edilemez. Hele hele kadınında suçu vardır; kim bilir ne yaptı hiç denilemez. Kadına karşı şiddete mücadelemiz her türlü devam edecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:30
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