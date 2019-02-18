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Pamukkale Horozları’nda hedef ‘süper lig’

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) korumalı futbol takımı Pamukkale Horozları, Üniversitelerarası Korumalı Futbol Şampiyonası’nda kendi grubu içinde ikinci maçını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi takımı Muğla Vikings ile oynadı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:24
Pamukkale Horozları’nda hedef ‘süper lig’

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) korumalı futbol takımı Pamukkale Horozları, Üniversitelerarası Korumalı Futbol Şampiyonası’nda kendi grubu içinde ikinci maçını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi takımı Muğla Vikings ile oynadı.


Pamukkale Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı korumalı futbol takımı Pamukkale Horozları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) ÜNİLİG kapsamında başlattığı Korumalı Futbol 1.Ligi Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası’nda kendi grubunda ikinci maçını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi takımı Muğla Vikings ile oynadı. Pamukkale Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı maçı 12-6 kazanan Pamukkale Horozları, lige namağlup olarak devam etmenin sevincini yaşıyor. 3 Mart’ta Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde Kocatepe Victory Walkers ile oynanacak maça hazırlanan Pamukkale Horozları, gruptan şampiyon çıkarak Süper Lig’e yükselmeyi hedefliyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:24
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