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Pamukkale Belediyesi’nden ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliği

Denizli Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesisleri’nde, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen “Sokakta Satranç Var” etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleşti.

06 Eylül 2019 Cuma 10:58
Pamukkale Belediyesi’nden ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliği

Denizli Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesisleri’nde, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen “Sokakta Satranç Var” etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleşti.


Türkiye Satranç Federasyonu, ülke genelinde okulların açılmasından 1 hafta önce “Sokakta Satranç Var” etkinliği düzenliyor. Her yıl gerçekleşen bu etkinliğe bu kez Pamukkale Belediyesi destek verdi. Satranç İl Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesisleri’nde yoğum bir katılımla gerçekleşti.


Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise gençler için yapılan her türlü etkinliğe destek vermeye hazır olduklarını ifade ederek, “Satranç İl Temsilciliği’nin düzenlediği Sokakta Satranç Var etkinliğine biz de Pamukkale Belediyesi olarak destek verdik. Satranç her yerde oynanabilen bir oyun. Türkiye Satranç Federasyonu’nun bu konudaki farkındalık oluşturma çalışmalarına biz de destek olmaktan dolayı mutluyuz. Biz ilçemizde yaşayan geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ve çocuklarımızın gelişimi için yapılacak her çalışmaya destek vermeye hazırız. Yaz aylarında çocuklarımıza yönelik satranç kursları açtık. Bu branşla gençlerin tanışmasını sağladık. Yapılan bu etkinlikte kurslarımıza katılan ve satranç öğrenen çocuklarımız da yer aldı. Sokakta satranç var etkinliğimiz Pamukkale travertenlerinin eteklerinde yapılarak farkındalık oluşturulması sağlanmış oldu. Etkinliğimize katılan tüm sporculara teşekkür ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:58
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