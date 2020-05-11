Pamukkale Belediyesi berber ve kuaför salonlarına maske dağıttı

Denizli Pamukkale Belediyesi geçen hafta dezenfekte ettiği berber, kuaför ve güzellik salonlarına şimdide maske dağıttı.

Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 1.5 aydır kapalı olan berber, kuaför salonu ve güzellik merkezleri yeniden kontrollü olarak hizmet vermeye başladı. Pamukkale Belediyesi, geçen hafta ilçe genelindeki tüm berber, kuaför salonu ve güzellik merkezlerini dezenfekte etti. Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla açılan berber, kuaför salonu ve güzellik merkezlerine Pamukkale Belediyesi’nden bir destek daha. İlçe genelinde sayıları yaklaşık 500 olan iş yerinde çalışanlara yönelik Pamukkale Belediyesi maske dağıtımına başladı. Ekipler, kısa sürede tüm işyerlerine ulaşarak esnafların daha sağlıklı bir şekilde vatandaşlara hizmet vermesi için maske tedarik etmiş olacak.

"500 iş yerini dezenfekte ettik"

Korona virüs pandemisi ile ilgili olarak önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Yaklaşık 1.5 aydır kapalı olan berberler, kuaför salonları ve güzellik merkezleri 11 Mayıs tarihi itibariyle açıldı. Biz Pamukkale Belediyesi olarak bu sektörde hizmet veren ilçe genelindeki yaklaşık 500 işyerini dezenfekte ederek hazır hale getirilmesi konusunda esnafımıza destek verdik. Şimdi de esnaflarımızın müşterilerine hizmet verirken kullanmaları için maskeleri de dağıtmaya başladık. Burada önemli olan halkımızın bu hizmeti sağlıklı ortamlarda alması. Biz de Pamukkale Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla hem halkımızın hem de esnaflarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.