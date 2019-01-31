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Pamuk tarlası olsun istediler ama pamuk istemedi!

Geçtiğimiz günlerde Ay'da pamuk tohumlarının filizlendiğini duyuran Çin, ardından yeni bir açıklama yaparak filizlerin boynunu büküp öldüğünü belirtti.

31 Ocak 2019 Perşembe 13:50
Pamuk tarlası olsun istediler ama pamuk istemedi!

Kur'an'la öğreniyoruz ki, bir zamanlar Güneş'e, Ay'a tapanlar secde edenler varmış. İhtar mealen şöyle:

"Gece, gündüz, Güneş ve Ay Allah’ın varlığının delillerindendir. Güneş'e ve Ay'a secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah’a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah’a secde edin." (Fûssilet Sûresi 37. Ayet)

Geçenlerde Çin Ulusal Uzay İdaresi bir açıklama yaptı. 20 gün süren yolculuktan sonra Chang'e-4 uzay aracının Ay'a götürdüğü pamuk tohumlarının filiz verdiğini duyurdu. Böylece ayda yetiştirilen ilk bitki pamuk olacaktı. Patates tohumları da gitmiş, henüz yeşermemiş.. Yani Ay artık bırakın tapınılır olmayı, Çinlilerin pamuk tarlası haline gelmek üzereydi!.. Ardından ikinci bir açıklama yapıldı. Pamuk filizleri boynunu büküp ölmüştü!

Bir dönem ABD bayrak dikmişti, Ay onun mu olmuştu? Hayır Ay, hiçbir ülkenin malı, toprağı falan değil..

Ay pamuk tarlası olmaktan kurtuldu. Sevdiğinin yüzünü mehtaba benzetenler de "Vay sen beni pamuk tarlasına benzetiyorsun ha" öfkesiyle tokat yemekten!

Nedir bu Ay'ın aslı?

Ay, Dünya'nın 81'de biri kadar.. Güneş sisteminde başka benzeri de yok. Hele akıbeti pamuk, patates tarlası olacak hiç yok..

Ay'ın nasıl oluştuğu hâlâ bilinmiyor. Dünya ile karşılıklı çekim gücü sonucunda denizlerde gel-git olayını yaptığı ve Dünya'nın dönüşünü gittikçe yavaşlattığı biliniyor ama nasıl oluştu halen meçhul.

50'lili yıllarda Ay'ın Dünya'dan koparak oluşturduğu öğretilirdi okullarda. Yapılan hesaplamalara göre bu kopma olayının meydana gelebilmesi için Dünya'nın o zamanlar kendi ekseni etrafında iki saatte bir dönüş yapması gerekiyordu ki, mümkün değildi.. Ayrıca Dünya'nın ve Ay'ın yapılarındaki kimyasal birleşimlerin çok farklı olması ve bunun Ay'dan getirilen aytaşlarının analizleri sonucunda ispatlanması teoriyi çökertti.

İkincisi Ay'ın Dünya'nın yakınlarından geçerken, çekim alanına takılan bir gök cismi olduğu idi ama Ay'ın hızını frenleyerek, Dünya'nın yakalamasını sağlayacak büyük enerji miktarı yok!

Üçüncü teoriye göre, Ay Dünya çevresinde dolanan, gaz, toz ve küçük taşlardan meydana gelen parçacıkların zamanla bir araya gelmesi sonucu oluştu dendi ama Ay'ın çekim oluşturan demir çekirdeği bu teoriyi de boşa çıkardı.

Velhasıl gidilip gelinmesine pamuk, patates tarlası denemesine rağmen Ay'ın nasıl oluştuğu halen büyük bir sır..

Bilim ilerledikçe bırakın Ay'ı derimizin üzerinde mikroskopla göremediğimiz nice "hâlkedilen" Hâlik'ımızdan başkasına "sır".. Fakat hikmeti âyetlerle sabit: Düşünmemiz ve akletmemiz için her biri birer vesile...

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:50
  1. Kur'an
  2. Güneş
  3. Ay
  4. Fûssilet Sûresi
  5. Çin Ulusal Uzay İdaresi
  6. Chang'e-4
  7. Patates tohumları
  8. Pamuk filizleri
  9. ABD
  10. Dünya
  11. Güneş sistemi

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