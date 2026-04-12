Pamuk Geçidi’nde görüş mesafesi 10 metreye düştü
Iğdır-Doğubayazıt karayolundaki Pamuk Geçidi’nde etkili olan yoğun sis ve sağanak sürücülere zor anlar yaşattı.
Iğdır’da akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış, Pamuk Geçidi’nde ulaşımı güçleştirdi. Iğdır-Doğubayazıt karayolunun 18. kilometresinde bulunan Pamuk Geçidi’nde akşam saatlerinde yoğun sis ve sağanak yağış etkili oldu.
Yoğun sis ve sağanak yağış nedeni ile görüş mesafesi yer yer 10 ila 15 metreye kadar düşerken, ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek kontrollü şekilde seyretmek zorunda kaldı.