Pamuk eller cebe! Almanlara otelde elektrik ve doğal gaz şoku

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa'da yaşanan enerji krizi, AB'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'yı derinden sarmaya devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki yükselişe çare bulunamayan ülkede, kamuoyunda tepkilere neden olan ilginç tasarruf yöntemleri de işe yaramayınca halk kendine farklı yollar bulmaya başladı.

Odun fiyatı 60 Euro'dan 200 Euro'ya çıktı, hırsızlık başladı

Batı Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu WDR'nin haberine göre, enerji fiyatlarının artmasıyla beraber Almanya'da ormanlardan odun çalanların sayısında bu sene gözle görülür bir artış meydana geldi. Almanya'da geçen yıl bir metreküp odunun fiyatı 60-70 euro arasında değişirken bu sene fiyatı 200 euroya kadar yükselmiş durumda. Ayrıca odun hırsızlığının arttığı Münster'deki ormanların yüzde 85'i özel mülkiyette bulunuyor...

Oteller enerji parası almaya başladı

Diğer yandan Baiersbronn bölgesindeki 5 yıldızlı Bareiss Oteli müşterilerinden kişi başı gecelik 9 euro doğalgaz ve elektrik ücreti almaya başladığını duyurdu.

Baltık kıyısındaki Schlossgut Gross Schwansee gibi Alman otelleri ise tüm konaklama için sabit bir fiyat uyguluyor. Otelin web sitesinde, "Enerji fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle, 1 Ekim 2022'den itibaren tüm konaklama boyunca kişi başına 5 Euro'luk enerji için ne yazık ki sabit bir ücret talep etmek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bavyera'daki Krone-Post Hotel kişi başı gecelik 5, Braunlage'deki The Hearts Hotel kişi başı gecelik 3 euro doğalgaz ve elektrik ücreti alıyor. Alman otellerinin doğalgaz ve elektrik için istediği ek ücret turistleri rahatsız etti. Alman Seyahat Derneği'ne (DRV) göre, ek ücret sebebiyle iptal dalgası çoktan başladı. Turistler, ek ücretin 15 Euro veya daha fazla olduğunu öğrenirlerse turları iptal ediyor.

Almanya'da hastaneler kapanabilir

Almanya'da enerji krizinin ülkeyi getirdiği tabloyu ise Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach itiraf etti. Lauterbach, enerji ve enflasyon krizinde ülkedeki hastanelerin iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Türkler ABD medyasına anlattı: 3 kat üst üste giyiyoruz

İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlar, son 10 ayda yaşanan fiyat artışlarını ve yaşam standartlarının ne denli düştüğünü, ABD'nin yayın organı VOA'ya anlattı.

Bir kafenin işletmecisi olan Türk vatandaşı, "Nasıl zam geldi. Bir elektrik, gaz faturası geldi, daha önce hiç böylesi gelmemişti. Ayda 40-50 sterlin fatura kesiyorlardı, bu ay 174 sterlin kesmişler." dedi.

Döner satan bir dükkanın sahibi Türk ise, "Biz bu işletmenin içerisindeyiz, görüyoruz. Ete bulgura, her şeye zam geldi." ifadelerini kullandı. Genç bir kadın ise, "Kalorifer açmamak için kat kat giyiniyoruz. Tam ucu ucuna yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'da enerji fiyatları ve enflasyon

Almanya'da açıklanan TÜFE rakamlarına göre; enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 43,9 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 18,7 ile ortalamanın çok üzerinde kayıtlara geçti.

Ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre doğalgaz fiyatları yüzde 95,1, akaryakıt fiyatları yüzde 30,5, elektrik fiyatları yüzde 21 arttı.

IMF'den Almanya'ya ikaz

Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Almanya'daki enerji krizinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağını belirterek, "Bu kış zor olacak ancak 2023 kışı daha da kötü olabilir." ifadesini kullandı.