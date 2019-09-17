0553 313 94 23

Palu ailesine uygulanan gaslighting yöntemi nedir?

Palu ailesi davasıyla birlikte gündeme gelen Gaslighting nedir? Gaslighting nasıl bir psikolojik davranış?

17 Eylül 2019 Salı 22:15
Palu ailesine uygulanan gaslighting yöntemi nedir?

Gaslighting, narsistik, psikopatik kişilik özelliklerinin belli bir bireye dönük olarak hayata geçirilen planlı ve sistematik psikolojik bir şiddet ve taciz türüdür. Yöntem ve uygulamaları farklı olsa da maruz bırakılan kişide orta vadeli kişilik ve ruh sağlığı anlamında küçümsenemeyecek hasarlar bırakabilmektedir. Gaslighting yöntemine maruz kalan kişi açısından tehlikeli kılan durum bunun farkında olmaması ve bunun tamamıyla güvenini kazanan birinden geliyor olmasıdır. Hedef alınan kişinin, sürekli kendinden şüphe duymasına böylelikle kendine yönelik algı ve değerlendirmelerinin doğruluğuna olan güvenini kaybetmesi amaçlanılır. Kişi kendini sorgulamaya başlayıp karşıdaki kişiye karşı özgüvensiz ve ezik konuma geldiğinde tam da karşıdaki kişinin istediği gibi bağımlı ve yönlendirilebilir bir köleye dönüştürülür. İrade çökertmeye yönelik bir manipülasyon yöntemi olarak başlayan gaslighting ilerleyen aşamalarda ağır bir kişilik tahrip edici psikolojik şiddete dönüşür.

Gaslighting, aslında çok eski bir sorgu ve itiraf tekniği olarak da istihbarat ve emniyet teşkilatları tarafından kullanılmaktadır. Klinik olarak bakıldığında paranoya ve şizofreni belirtileri sayılabilecek semptomlarla karşılaştığını düşünen kişi ‘kendini gerçekleştiren kehanet’ efekti olarak açıklanan durumun etkisiyle ismi geçen durumların gerçek fiziki belirtilerini yaşamaya başlayabilir.Yaşanan örnekler üzerinden ele alındığında gaslightin taciz metodu farklı katmanlar halinde çok boyutlu olarak kurbana uygulanmaktadır. İlk ve en yaygın boyutu sözel boyutudur. Bu noktada kurban üzerinde kendinden şüphe uyandırma ve realiteye dair algısını kırmak temel amaçtır. İkinci ve en çok zarar veren boyutu, eşyaların yerlerinin değiştirilmek suretiyle kişide hafıza ve bilinç arasındaki dengeyi sarsmak böylelikle kişideki genel öz bilinç ve öz saygı bütünlüğünü hasara uğratmak mümkün hale gelir. Son boyutuyla da gaslightingi uygulayan kişi kurbana anlattığı her olayı, olay bütünlüğünü kasıtlı olarak bozarak sonrasında kurbanın bellek bütünlüğünü adam akıllıca sarsar bütün bunların sonunda orta ve uzun vadeli olarak kurbanda ciddi öz saygı ve bilinç bozukluğu sorunları görülür.Bu üç boyutun dışında olağanüstü varyasyonlarıyla da karşımıza gaslightinin sayısız çeşidi çıkabilir burada ortak nokta ve asıl amaç maruz kalan kişinin öz bilinç ve öz saygısının çökertilerek sömürmek ve suistimal etmek vardır. Peki bir gaslightin kurbanını nasıl fark edebiliriz, bunun için bize yardımcı olabilecek ipuçları nelerdir ?

Bu belirtileri ana hatlarıyla sıralayacak olursak :

İçe kapanma: Bu içe kapanma durumu gaslightinge maruz kalan kişide aniden gelişebileceği gibi uzun zaman sonra da ortaya çıkabilir. Normalde oldukça neşeli ve sosyal olan kişi öz saygı yitimine uğramanın etkisiyle kendi dünyasına çekilip asosyal bir görüntü sergilemeye başlar.

Kronik hale gelen özür dileme: Burada kişi gaslightingin doğurduğu aşağılık kompleksi ve ezik ruh halinin etkisiyle hata yaptığı algısına kapılarak etrafındaki kişilere karşı sürekli hatalı olabileceği düşüncesiyle özür dilemeye başlar.

Karar almada zorlanma: Kurban kendi bilincine dair yeterlilik hissini kaybettiği ve hafıza-bilincinin kusurlu olabileceğini düşünerek karar almaktan kaçmaya başlar ve bunda ciddi manada zorlanır.

Sevdiği kişiye karşı yüceltilmiş hayranlık duygusu: Kurban kendisine gaslighting uygulayan kişinin sorgulanamayacak derecede masum ve kusursuz olduğunu düşünür. Çünkü hatalı ve eksik olan sürekli kendisidir algısı zamanla böylesi bir bilinçsel sapma meydana getirir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 22:15
  1. Gaslighting
  2. narsistik
  3. psikopatik
  4. Gaslighting nedir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Helâllik almaktan başka yolu olmayan tek günah nedir?
    1. Helâllik almaktan başka yolu olmayan..
    2. Feyzioğlu'nda 90 milletvekiline davet:..
    3. ANKASAM Uzmanı Doğacan Başaran: Rusya..
    4. Kuzu mutancana nasıl yapılır?..
    5. Palu ailesine uygulanan gaslighting..
    6. Lyon Zenit maç sonucu!
    7. Lyon Zenit maçı kaç kaç bitti?
    8. Dilipak'tan sert tepki: 'Mehdi' rolü..
    9. Inter Slavia Prag maçı sonucu!
    10. Inter Slavia Prag maçı kaç kaç bitti?
    11. 6 aylık bebek için mama tarifi! 6..
    12. Bomba açıklama: Rusya Türkiye ile..
    13. Zerde nasıl yapılır? Zerde tatlısı..
    14. Vişneli yaprak sarma nasıl yapılır?..
    15. Bu çağda bu kafa! Perinçek grubundan..
    16. Taze fasulye mücveri nasıl yapılır?
    17. Beslenme çantasına neler konulmalı?..
    18. Pitbull besleyen kişiye 23 bin TL ceza..
    19. Beşiktaş'tan TFF'ye kural hatası..
    20. Asgari ücret ilave AGİ desteği ne..
    21. Üniversitede silahlı kavga! Yaralılar..
    22. Benzin ve motorin fiyatlarına zam!
    23. Hacamat yaptırdıktan sonra ne yenmeli?
    24. Rus çayı nasıl demlenir? Rus çayı nedir?
    25. Hafif ticari araçla tır çapıştı:..
    26. Benzin ve motorine zam yapıldı
    27. Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara..
    28. YSK, yenilenen İstanbul seçiminin..
    29. Ameliyat yeri neden kaşınır?
    30. Olympique Lyon Zenit maçı saat kaçta..
    İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil Meclis'te olmamalı
    İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil Meclis'te olmamalı
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Kırık sandalye olayında Abdullah Gül detayı!
    Kırık sandalye olayında Abdullah Gül detayı!
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!