Palu ailesi davasında sıcak gelişme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 13 sene önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" davası olarak bilinen 6 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, suça sürüklenen çocuk F.P. ve Havva Palu ile tutuklu sanıklar İsa Palu ile Tuncer Ustael hazır bulundu. Sanıklar Ayşe Palu ve Emine Ustael ise bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığı ile bağlantı kurulamadığı için duruşmaya katılamadı.

İşte istenen ceza

Dosyaya eklenen belgelerin okunması ile başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, tutuklu sanık Tuncer Ustael'e "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesi, diğer tutuklu sanıklar hakkında da "kasten adam öldürmeye yardım etme suretiyle iştirak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 16'şar yıldan 23 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenildi.

Söz verilen sanık avukatları, mütalaaya ilişkin yazılı savunma vermek için süre istedi.

Daha sonra söz verilen Tuncer Ustael, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

İsa Palu da hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatlara yazılı savunma hazırlamaları için süre verilmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.