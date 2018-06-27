Palmiye Koçak Mobilya’dan dev bir proje daha

Geçen yıl teslim ettiği projelerden biri olan, İHH ve Katar Raf ortaklığı ile yapılan Hatay-Reyhanlı Çocuk Yaşam Merkezi’nden sonra şimdi de Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyünde yapımı devam eden Semerkand Buhara Evleri projesinin mobilya dekorasyon işlerini almıştır. “Adıyaman’da huzurlu bir durak” sloganı ile başlananBuhara Evleri projesi, Anadolu’nun geleneksel konukseverliğini, modern mimariyle birleştiren ve gerçek bir konforun gerekliliklerini yerine getirip son teknolojiyle sizlerin hizmetine sunan büyük bir projedir.

Toplam 230.000 m2 arazi üzerine kurulu Buhara Termal Tesisi’nin 1004 adet devre mülk dairelerinin, bay, bayan sosyal tesislerinin ve idari binalarının mobilya tefrişat işini yüklenen Palmiye Koçak Mobilya, kaliteli malzeme ve modern çizgilere sahip mobilya dekorasyon ürünleri; otel, restoran cafe,okul, hastane ve ofis mobilyalarıimalatı ile büyük projelerin aranan marka firması haline gelmiştir.

Buhara Evleri Projesi ile alakalı görüşlerini sorduğumuz Palmiye Koçak Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Taşkın Koçak şunları söyledi.

“Öncelikle, bu derece büyük bir proje için bizi uygun gören değerli Semerkand Şirketler Grubu yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu seviyede büyük işler, sadece iyi fiyatlamalarla kazanılmaz, muhataplarınıza güven vermeniz gerekiyor. Yaklaşık 4 ay gibi kısa bir sürede teslimatını tamamlamayı öngördüğümüz bu proje için tüm ekip arkadaşlarımla birlikte titizlikle çalışıyoruz.Bu boyuttaki işler yalnızca bir referans değil, aynı zamanda Palmiye Koçak Mobilya için sanat ve aşktır. Bu tür projeler ve 50’ye yakın ülkeyeyaptığımız ihracatlarile ülke ekonomisine katkı sağlamayaönümüzdeki süreçte de devam edeceğiz.”

Şirketimizin yurt dışına ihraç ettiği başlıca ürünler : sandalye, ahşap sandalye, berjer, masa, koltuk, büro mobilyaları, okul sıralarıdır.