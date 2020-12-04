Palandöken'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kayak heyecanı

ERZURURUM (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de kayak tutkunları sokağa çıkma kısıtlaması öncesi doyasıya kayak heyecanı yaşadı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Dağı'ndaki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen kayak severler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi kayak yaptı.

Pistlerde çocukları ve aileleri ile kayak yapan kayak tutkunları doyasıya eğlendi.

Palandöken'e gelen Sefa Karakaya, AA muhabirine, 6 yıldır kayak yaptığını söyledi.

Palandöken'in şehir merkezine çok yakın olduğu ifade eden Karakaya, "Burayı tercih etmemizin en büyük sebebi ulaşım çok kolay. Buranın ayrıca pisti ve kar kalitesi çok güzel. Aynı zamanda maske ve eldivenimiz var. Virüsün bulaşması açısından sıkıntı olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Muhammet Serçeoğlu da Palandöken'deki pistlerin dünyadaki sayılı pistlerden olduğunu kaydetti.

Herkesi Erzurum'a kayak yapmaya davet eden Serçeoğlu, "Kayak yapmak çok zevkli, eğlenceli ve pandemi kurallarına da uygun spor." dedi.

Otellerin hizmet vermeye devam ettiği kentte, kayak yapmak isteyenler sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde Palandöken'de kayak yapabilecek.