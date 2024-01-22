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Yaşam Palandöken'de kayak sevinci
Yaşam

Palandöken'de kayak sevinci

Yeniakit Publisher
2024-01-22 01:27:00 -
Palandöken'de kayak sevinci

Türkiye'de turizmin parlayan yıldızı Palandöken'e yarıyıl tatili ile birlikte yerli ve yabancı turistler akın etti. Kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı.

Hava sıcaklıklarının düşmesi yoğun kar yağışını da beraberinde getirdi.

Kar tatili sevenler ise soluğu Palandöken'de aldı.

Her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Palandöken Kayak Merkezi bu sene de şaşırtmadı.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken, yarıyıl tatilinde de kayak severlerle dolup taştı.

Doluluk oranı yüzde 100
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kayak merkezleri yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Havalimanı ile kent merkezine yakın olması nedeniyle insanların rahatça tatil yapmasına imkanı sağlayan Palandöken Kayak Merkezi, doğal güzellikleri, uzun pistleri, kolay ulaşımı ve misafirlerine sunduğu imkanlarla yarıyıl tatilini fırsat bilen kayak severlere ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden olan belde bu yıl erken yağan kar nedeniyle sezona aylar önce girdi.

Kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı

Uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte 87 kilometre kayak yapılabilen merkezde kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı.

Şehir dışından gelen kayak severler Palandöken’in güzellikleri yanında Erzurum’un yöresel lezzetlerini tadıp, kültürel mekanlarını geziyorlar.

Palandöken Dağı’ndaki pistlerde kurulan aydınlatma sistemleriyle gece kayak yapmanın keyfine varıyorlar.

Kaynak: İHA

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