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Palandöken: Yılın ilk iki ayında 48 bin yeni iş yeri açıldı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, açıklamalarda bulundu.

05 Mart 2019 Salı 09:42
Palandöken: Yılın ilk iki ayında 48 bin yeni iş yeri açıldı

Şubat sonu itibariyle esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 769 bin 644 olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yayınlanan ilanlara göre, esnaf ve sanatkarlarımıza ait 1 milyon 904 bin 227 iş yeri var. 2019 yılının ilk iki ayında 48 bin 657 iş yeri açıldı, 21 bin 136 iş yeri kapandı. Diğer taraftan 10 bin 21 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için sicil gazetesinde terkin ilanları yayınlanmadı. Böylece yılın ilk iki ayında esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 17 bin 500 arttı” dedi.



“Geçen yılın ilk 2 ayına göre iş yeri açılışları yüzde 4 azaldı”

 

Yılın ilk iki ayında iş yeri açılışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 azaldığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçen yılın ilk 2 ayında 50 bin 817 iş yeri açılırken, bu yılın ilk 2 ayında iş yeri açılışları 2 bin 160 azalarak 48 bin 657 oldu. İş yeri açılışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 azaldı. Geçen yılın ilk 2 ayında 20 bin 310 olan iş yeri kapanışları ise 826 artarak 21 bin 136 olarak kayıtlara geçti. İş yeri kapanışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı. İlk 2 ayda en çok iş yeri açılan meslekler ise 5 bin 475 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği, 3 bin 534 ile lokantacılık, 2 bin 961 ile kahvehane, kıraathane, çay ocağı işletmeciliği, bin 977 ile pazarcılık ve bin 849 ile servis aracı işletmeciliği oldu” şeklinde konuştu.



“Nüfusuna göre en fazla iş yeri açılışı Çanakkale’de oldu”

 

Nüfus yoğunluğu dikkate alınarak en fazla iş yeri açılışı ve kapanışının gerçekleştiği iller hakkında bilgi veren Palandöken, “Yılın ilk iki ayında, illerin nüfus yoğunluğuna göre en fazla iş yeri açılışları sırasıyla Çanakkale, Muğla, Burdur, Artvin ve Nevşehir’de gerçekleşti. Nüfusuna göre iş yeri açılışlarının en az olduğu iller ise, Batman, Hakkari, Muş, Şırnak ve İstanbul oldu. Yine nüfus yoğunluğuna göre iş yeri kapanışlarının en fazla olduğu iller ise Uşak, Muğla, Çanakkale, Tunceli ve Artvin olarak kaydedildi. Nüfusa göre iş yeri kapanışının en az olduğu iller Kilis, Şırnak, Şanlıurfa, Van ve Gaziantep oldu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:42
  1. Kilis
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Van
  5. Uşak
  6. Şanlıurfa
  7. Tunceli
  8. Nevşehir
  9. Muş
  10. Muğla
  11. İstanbul
  12. Hakkari
  13. Gaziantep
  14. Çanakkale
  15. Burdur
  16. Artvin
  17. sanat

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