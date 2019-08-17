Palandöken: "Turizm sadece deniz ve güneşten ibaret değil”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hem Türkiye’de hem de dünyada büyük bir gelişme gösteren sağlık turizmine yönelmeliyiz. Kongre, kültür, gastronomi, inanç turizmi gibi alternatif turizm alanlarını geliştirmeliyiz” dedi.

Türkiye’nin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu ve ekonomi için turizm faaliyetlerinin mutlaka çeşitlendirilmesi gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Turizmi yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret görürsek dünyadaki turizm pastasından hak ettiğimiz payı alamayız. Ülkemiz hem coğrafi konumu hem de doğal güzellikleri ile adeta bir turizm cennetiyken bu potansiyeli çok iyi değerlendirmeliyiz. Özellikle son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünyada büyük bir gelişme gösteren sağlık turizmine yönelmeliyiz. Bunun yanı sıra kongre turizmi, kültür turizmi, gastronomi turizmi, inanç turizmi, gibi alternatif turizm alanlarını geliştirmeliyiz” dedi.

“Sağlık turizminden elde edilen gelir bir yılda iki katına çıktı”

Turizm gelirimizin istenilen seviyeye çıkması ve tüm sektörlerin turizmden hak ettiği payı alabilmesi için alternatif turizmin önemine işaret eden Palandöken, “Yeni teknolojik gelişmelerle birlikte tüm dünyada turizm artık yeni bir boyut kazandı. Yeni nesil turistler yalnızca denize girip güneşlenmekle yetinmiyor. Artık turizm faaliyetleri gidilen ülkelerin kültürünü, inancını, yaşam tarzını görmek için, yöresel yiyecekleri tadıp paylaşmak için yapılıyor. Dinlenmek ve eğlenmenin yanı sıra turistler şifa bulmak ya da güzelleşmek için de seyahat ediyor. Ülkemize sadece sağlık turizmi için gelen turist sayısı 2017’de 433 bin 292’iken 2018’de yüzde 27 artarak 551 bin 748 oldu. Bununla birlikte sağlık turizminden elde edilen gelir de bir önceki yıla göre iki kat artarak 2 milyonu geçti. Türkiye’ye sağlık için gelen turistler başta kalp ameliyatı, katarakt ameliyatı, saç ekimi ve çeşitli estetik operasyonlar yaptırarak kişi başı ortalama 2 bin doların üzerinde para harcıyor. Diğer turistler ise ortalama 600 dolar harcıyor. Yani sağlık için gelen turist, diğer turistlerin 3 katı harcama yaparak ekonomiye daha çok katkı sağlıyor” diye konuştu.

“Uluslararası etkinliklerin ülkemizde yapılmasını sağlamalıyız”

Özellikle dünya çapındaki çeşitli organizasyonların ve etkinliklerin Türkiye’de gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Son yıllarda turizmdeki gelirlerin büyük bir bölümünü de kongre turizmi oluşturuyor. Uluslararası toplantılar, fuarlar, spor müsabakaları gibi çeşitli etkinlikler genellikle eğitimli ve varlıklı turistleri çekiyor. Kongre için gelen turistler ortalama 2 bin 500 doların üzerinde harcama yapıyor. Üstelik yalnızca etkinliklere katılmakla kalmayıp gezdikleri şehirlerin tarihini ve kültürünü tanımak istiyorlar. Bu turistler daha sonra tekrar gelip kendi ülkelerinde de ülkemizin tanıtımını yapmış oluyorlar. Asya ile Avrupa’yı birleştiren ve konumu ile dünyanın her yerinden turist çekebilen ülkemiz için kongre turizmi çok önemli. Bu yüzden uluslararası etkinliklerin Türkiye’de düzenlenmesi için gereken çalışmaları ara vermeden yapmalıyız” şeklinde konuştu.