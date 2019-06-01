Palandöken: “Tatile çıkacaklar trafik sigortasını yaptırılmalı”

Ramazan Bayramı’nda uzun yola çıkacak olan araçlar için mutlaka zorunlu trafik sigortası yaptırılması gerektiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ramazan Bayramı tatilinde memleketine ya da tatil bölgelerine gidecek olanlar için zorunlu trafik sigortası hayati önem taşıyor" dedi.

Zorunlu trafik sigortasının trafikte hayati önem taşıdığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2018 yılı sonu verilerine göre, trafiğe kayıtlı 22.8 milyon aracın 18.6 milyonun zorunlu trafik sigortası varken, 4.2 milyon aracın halen zorunlu trafik sigortası bulunmuyor. Bu da yaklaşık her 5 araçtan 1’inin sigortasız olması demek. Bu rakamı aşağı çekmek için yapılan denetimler artırılmalı. Özellikle bayram, yılbaşı gibi özel günlerde ve tatil dönemlerinde zorunlu trafik sigortası olmayan araçların trafiğe çıkması normal zamandan çok daha büyük bir risk oluşturuyor. Yoğun trafikte hem kendi güvenliklerini hem de karşı tarafın güvenliğini tehlikeye atıyorlar. Bu sebeple bu araçların bayramda trafiğe çıkmasına izin verilmemeli” şeklinde konuştu.

“Trafik sigortasının artması denetimlerin artmasına bağlı”

Sigortanın hem araç hem de sürücü açısından emniyet sağladığını belirten Palandöken, “’Sigortalılık oranını artırmak hem kendimizi sağlama almak hem de trafikteki güveni sağlamak açısından oldukça önemli. Zorunlu sigortaların artması ise denetimlerin artmasına bağlı. Bunun için de daha sıkı bir denetim mekanizması oluşturmak şart. Birçok Avrupa ülkesinde güvenlik güçleri araçların plakasından sigortalılık durumuyla ilgili anlık bilgiye ulaşabiliyor. Sigortalılık oranını artırmak için denetimler sıklaştırılırken sigorta şirketleri de elini taşın altına koyarak kasko ve zorunlu trafik sigortası gibi iki sigortayı birden yaptıranlara paket indirimi yaptırılabilmeli. Öte yandan kapalı otoparklardaki kazalar da trafik sigortası uygulamasına dahil edilmeli. Neticede kapalı otoparklar da karayoluna bağlanıyor. Havadan gelip parka girmiyor. Vatandaşların bu konudaki mağduriyeti giderilmeli. Bir başka mağduriyet ise kullanılmayan ve otoparklarda yatan araçların sigorta zorunlulukları kaldırılmalı ve garajda bekleyecekleri süre bildirilmek kaydıyla sigorta yaptırılmamalı. Bu araçların sigortasız kullanıldığı tespit edildiği zamanda cezası normal sigortasız araçlara göre en az 2 kat artırılmalı” diye konuştu.