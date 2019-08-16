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Palandöken: “Kermes ticaret için değil hayır için yapılır”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yardım ve hayır amacının dışına çıkan kermeslerin denetimi artırılmalı" dedi.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:34
Palandöken: “Kermes ticaret için değil hayır için yapılır”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yardım ve hayır amacının dışına çıkan kermeslerin denetimi artırılmalı" dedi.


Okulların tatil olmasıyla birlikte yaz aylarında okullarda ve kamuya ait bahçelerde açılan kermeslerin arttığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bazı vakıf ve dernekler tarafından düzenlenen kermesler tatil sezonunu fırsata çevirerek okul bahçelerinde, kamuya ait park ve bahçelerde ve boş arazilerde alışveriş çadırı kurarak çevre esnafına rakip olmaktadır. Vergisiz, kirasız, stopajsız bir şekilde faaliyet gösteren bu kermeslerde gıda ürünleri başta olmak üzere giyecek, ayakkabı, hediyelik eşya gibi her türlü ürün satılıyor. Bazıları haftalarca hatta aylarca açık kalarak adeta ticari bir işletme gibi hareket ediyorlar. Yardım ve hayır amacının dışına çıkan bu kermeslerin denetimi artırılmalı. Yasal süreyi aşanlar resen vergi mükellefi olmalı” ifadelerini kullandı.


“Aylarca açık kalan kermesler yardım amacından sapıyor”


Kira ve vergi yükü olmayan kermeslerin esnaf için haksız rekabet oluşturduğunun altını çizen Bendevi Palandöken, “Ahilik felsefesinden gelen esnafımızın dayanışma ve yardımlaşmaya olan saygısı sonsuzdur. Ancak son zamanlarda okul ve kamuya ait alanlarda açılarak yasal süresinin dışına çıkan bazı kermesler yardımlaşma adı altında adeta ticaret yapıyor. Yardım Toplama Kanununun ilgili yönetmeliğinde kermeslerin en fazla 3 gün açık kalmasına izin verilirken bazıları haftalarca hatta aylarca açık kalıyor. Bu da çevredeki bakkal, fırın, pastacı, konfeksiyoncu, ayakkabıcı, zücaciye gibi çok sayıda esnafımız için haksız rekabet ortamı oluşturuyor. Esnafımız kira ödeyip vergi verirken, sosyal güvenlik primi yatırıp işçisinin maaşını öderken kermesler kamuya ait alanlarda kafasına göre satış yapıyor. Yardım kermesi adı altında vergisiz, stopajsız ve masrafsız boş dükkânlarda, bazı okul bahçelerinde ve boş arsalarda alışveriş çadırı kurarak haksız kazanç elde edilmemeli” diye konuştu.


“Üç günden fazla açık kalan kermes ticari faaliyete girer”


Üç günlük yasal süreyi aşan kermeslerin artık ticari faaliyette bulunduğunu ve resen vergi mükellefi olması gerektiğini ifade eden Palandöken, “Esnafımız zaten birçok haksız rekabetle mücadele ederken bir de bu kermeslerin kendisine rakip gibi çalışmasını istemiyor. Bu kermesler aynı zamanda fiş ve fatura kesmediği için kayıt dışı ekonominin de artmasına sebep oluyor. Özellikle yaz aylarında üç günden fazla açık kalan kermeslerin takip ve denetimleri artırılmalı. Kermeslerin açılış ve kapanışları kontrol altına alınarak izin verilen süre içerisinde kapanmaları sağlanmalı. Öte yandan kermes süresi 3 günlük yasal süreyi aştığında ticari faaliyette bulundukları kabul edilmeli ve resen vergi mükellefi olmaları sağlanmalı” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:34
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