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Palandöken kartalları kaldığı yerden devam ediyor

Palandöken Belediyespor, Voleybol 1.

07 Nisan 2019 Pazar 13:29
Palandöken kartalları kaldığı yerden devam ediyor

Palandöken Belediyespor, Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final maçında Solhanspor’u 3-0mağlup etti. İlk güne galibiyetle başlayan Palandökenin kartalları gözünü finale çevirdi.


Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig Play-Off yarı final maçları Kayseri Atatürk Spor Salonu’nda başladı.


Final grubuna kalacak olan dört takımın belirleneceği Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig Play-Off yarı final maçları 6 Nisan Cumartesi günü Kayseri Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan ilk gün maçları ile başladı. Sekiz takımın mücadele edeceği Play-Off karşılaşmaları 3 gün sürecek. Her gün 4 maçın oynanacağı ve büyük heyecana sahne olacak olan karşılaşmalar iki grup halinde yapılacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Voleybol Erkekler 1 Lig Play-Off Final Grubu’na kalmış olacak. Final Grubu maçları ise 19-21 Nisan tarihleri arasında yine Kayseri Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Bu maçlarda ilk iki sırayı alan takımlar ise önümüzdeki sezon Efeler Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanmış olacak. Spor severler üç gün boyunca Play-Off’ta Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan toplam 12 karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecek.


Tamamı Kayseri Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig Play-Off yarı final maçlarının programı şöyle:


6 Nisan Cumartesi


12.00 Bursa Büyekşehir Belediye-Alanya Belediye


14.00 Sorgun Belediye-Akkuş Belediye


16.30 Palandöken Belediye-Solhanspor


18.30 Beşiktaş-Milas Belediyespor


7 Nisan Pazar


12.00 Alanya Belediye-Sorgun Belediye


14.00 Akkuş Belediye-Bursa Büyükşehir Belediye


16.30 Solhanspor-Beşiktaş


18.30 Milas Belediye-Palandöken Belediye


8 Nisan Pazartesi


11.00 Akkuş Belediye-Alanya Belediye


13.00 Bursa Büyükşehir Belediye-Sorgun Belediye


15.30 Milas Belediye-Solhanspor


18-30 Palandöken Belediye-Beşiktaş


Salon: Kayseri Atatürk


Hakemler: İlhan Burhan xx Gürhan Gül xx


Palandöken Belediyespor: Erden Çevikel xx Nevzat Güneş xx Burakhan Tosun xx Daniel Vargas xx Ali Ramis Özgür xx Hakan Polat xx


Solhanspor: Yasin Akgül xx Cem Koy xx Onur Saygın xx Murat Aslan xx Goran Bjelica xx Ceyhun Tendar xx Silva de Freitas xx Umut Yücel Baran xx


Setler: 25-22, 25-18, 25-19

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 13:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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