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Ekonomi Palandöken: Hızlı aşılama ekonomiyi canlandırır
Ekonomi

Palandöken: Hızlı aşılama ekonomiyi canlandırır

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2021’de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecinin hızlı işlemesiyle ekonominin canlanmasını beklediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 13:42:00 -
Palandöken: Hızlı aşılama ekonomiyi canlandırır

Palandöken, “Bu olumlu beklentinin gerçekleşmesi halinde ekonomide 2021’nin ikinci yarısında çok yüksek büyüme tahmin ediyoruz. Bu dönemde sıkı para politikası uygulanır ve maliye politikasıyla uyum içinde çalışılırsa fiyat istikrarını sağlayabiliriz. Enflasyonun düşmesi, faizlerin de düşmesi ve halkın alım gücünün yeniden artmaya başlaması anlamına geliyor. Dolayısıyla esnafımızın yeniden toparlanmaya başlaması halkın alım gücünün artmasına bağlı” açıklamasında bulundu.

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