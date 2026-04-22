Palandöken Geçidi’nde tipi ulaşımı zorluyor! Nisan bitiyor, kar mesaisi bitmiyor

Erzurum’da bahar yalnızca takvime geldi. Erzurum şehir merkezi ile Tekman arasındaki mesafeyi 174 kilometreden 76 kilometreye düşüren Palandöken Geçidi, bölge halkı için hayati bir önem taşıyor. Kar yüksekliğinin 7-8 metreyi bulduğu geçitte keskin virajlar sürücüleri zorluyor. Özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan geçit, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yolun kapalı olduğu dönemlerde sürücüler, Hınıs üzerinden geçen daha uzun güzergâhı kullanmak zorunda kalıyor.

7/24 esasına göre çalışıyorlar

Rakımı nedeniyle Türkiye'nin en yüksek geçitlerinden biri olan Palandöken'de, karayolları ekipleri kış boyunca 7/24 esasına göre mesai harcıyor. Nisan aylarının sonlarına gelinmesine rağmen Karayolları ekipleri zaman zaman tipinin kapattığı yolun ulaşıma açık olması için çalışıyor. Tipi ve fırtınanın görüş mesafesini yer yer sıfıra indirdiği bölgede, güvenlik nedeniyle trafik akışı zaman zaman kontrollü olarak durduruluyor.

Herkes tünel projesini bekliyor

Ulaşımda yaşanan aksamaların ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz etkilediğini belirten bölge sakinleri, geçidin kalıcı olarak açık kalabilmesi için tünel projesinin hayata geçirilmesini bekliyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ulaşım standardının yükseltilmesi amacıyla bölgedeki iyileştirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.