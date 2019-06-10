Palandöken: Çayda da dünya markası olabiliriz

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çayın Türkiye için önemine değinerek, “Bu ürünün üretiminde ve tüketiminde elde ettiğimiz başarıyı dünyaya anlatmalı, kendimizi kanıtlamalıyız. Bunun için fuarlara katılmalı, butik çay firmalarının marka değerini artırmalıyız” önerilerinde bulundu. Palandöken, ülkemizin fındık gibi çayda da dünya markası olabileceğini vurgulayarak, “İlk iki ayda 59 ülkeye ihracat yaptık. Bu sayıyı 100’e çıkarmamızın önünde bir engel yok” ifadesini kullandı.