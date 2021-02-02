Palamut dolması nasıl yapılıyor?
Palamut dolması tarifi | Güçlü bir bağışıklık sistemi için haftada iki gün balık tüketilmesi gerektiği ifade ediliyor. Leziz ve pratik bir tarif arıyorsanız; palamut dolmasını denemelisiniz. Peki, palamut dolması nasıl yapılır? Palamut dolması nasıl yapılır? Palamut dolması tarifi
Kolay balık dolması tarifi | Akşam yemeği için farklı bir tarif arıyorsanız; palamut dolmasını mutlaka denemelisiniz.
Palamut dolması tarifi
Malzemeler:
- 1 adet palamut
- 2 adet domates
- 2 diş sarımsak
- 2 adet kırmızı soğan
- Yarım demet maydanoz
Palamut dolması nasıl yapılıyor?
Öncelikle balıkları güzelce ayıklayıp yıkayın.
Soğanları piyazlık olarak doğrayın.
Sarımsakları küçük küçük kesin.
Maydanozları da kıyın.
Domateslerin kabuklarını soyup, çekirdeklerini çıkarın.
Tüm malzemeleri karıştırın.
Hazırladığınız harcı balıkların içerisine doldurun.
Balık dolmanızı tavada ya da fırında pişirebilirsiniz.
Afiyet olsun.