Palamut bu sene bol mu? Palamut tane ne kadar?
Palamut kaç lira İstanbul? 1 Eylül'de balık av yasağı sona erdi. Balık tezgahları balıklarla dolup taşmaya başladı. Özellikle İstanbullular balık fiyatlarının yüksekliğinden şikayet etmeye başladı. Peki, balık fiyatları düşer mi? Balık ne kadar oldu? Palamut ne kadar güncel?
1 Nisan'da başlayan balık av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Bazı kentlerde balık fiyatları oldukça dikkat çekti. Geride bıraktığımız hafta İstanbul'da hamsinin kilosu 60 liraya alıcı buldu. Peki, palamut çıktı mı? Palamut ne kadar?
Palamut bu sene bol mu? Palamut tane ne kadar?
Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, yaklaşık 10 bin palamut avlamanın sevincini yaşadı.
Yakalanan yaklaşık 10 bin palamut, limanda kendilerini bekleyen araçlara yüklenerek çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderildi.
Kentte daha önce tanesi 30 liradan satılan palamut, 15 liraya kadar düştü.
İstanbul'da ise palamudun adeti 25-30 liradan satılıyor.