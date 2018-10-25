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Palamut azaldı, tüketiciler lakerdayı tercih ediyor

Karadeniz'de, 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle bolluğu yaşanan ve tezgahları dolduran palamudun avı azaldı.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:54
Palamut azaldı, tüketiciler lakerdayı tercih ediyor

Karadeniz'de, 1 Eylül'de sona eren av yasağıyla balıkçılar, ağlarını denize bıraktı. Son 10 yılın en bereketli sezonunun yaşandığı Karadeniz'deki palamut avında sona geliniyor. Denizlerdeki yoğun av dönemi ile tezgahları dolduran palamudun avı azaldı. Sezonda avlanan ve balıkçılar tarafından tuzlanan palamudun yerini lakerda almaya başladı. Sinop'ta lakerda, 3,5 ile 4 kilogram arasındaki kavanozlarda 80 liradan alıcı buluyor. 

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, palamut avının azalmaya başladığını belirterek, ilk haftalarda 10 bin kasa avlanan palamudun yerini 800 kasalara bıraktığını söyledi. Gündoğdu, "Fiyatlar da birden 15 liraya kadar yükseldi. Bugünlerde hava koşulları iyi değil. Sonra havalar limanladıkça biraz daha fiyatların düşeceğini tahmin ediyoruz. Palamut 10 lira civarında olur. Lakerda satışları çok iyi. Vatandaş artık palamutları lakerda yapıyor. Herkes lakerdasını yapıyor. Yapamayanlar gelip bizlerden alıyor. Biz yardımcı oluyoruz. Lakerdalar 80 lira civarında, torikler 130 lira civarında alıcı buluyor" dedi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:54
  1. Sinop
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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