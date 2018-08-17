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Palamudun adet fiyatı 2.5 TL'ye geriledi

Denizlerde çapariyle palamut avının serbest bırakılmasının ardından bol miktarda avlanan palamudun adet fiyatı 2,5 liraya kadar düştü.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:22
Palamudun adet fiyatı 2.5 TL'ye geriledi

Denizlerde çapariyle avcılığın serbest bırakılmasının ardından bol miktarda avlanan palamudun adedi tezgahlarda 2,5 liradan satılıyor.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıyı balıkçılarının iki gündür Karadeniz'de bol miktarlarda palamut avladığını söyledi.

Geçen sezon palamut avcılığının istenilen düzeyde olmadığını, bu nedenle balıkçıların maddi açıdan kötü günler geçirdiğini belirten Bayrak, 1 Eylül'den sonraki süreçte palamut avcılığının artarak devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Balık bollaştıkça fiyatların da gerilediğine işaret eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Palamut sezonu çok bereketli başladı, umarız devamı gelir çünkü palamut balığı vatandaşlarca en çok tüketilen balık türleri arasında yer alıyor. Ucuz olması vatandaşın işine geliyor. Şu an itibarıyla Karadeniz'de bol miktarda palamut avcılığı yapılıyor, adet fiyatı da 2,5 liraya kadar düştü. Dolayısıyla av böyle verimli devam ettiği sürece fiyatlar her geçen gün gerileyecektir. İnşallah çok güzel bir sezon."

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 15:22
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